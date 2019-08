Fonte : agi

(Di domenica 18 agosto 2019) Unè statosu una scogliera del litorale romano, tra il porto die Fiumara Grande. Ne dà notizia la onlus Oceanomare Delphis, che parla di un "sospetto caso di morbillivirus" e avverte: "È importante che l'animale non venga toccato o avvicinato fino al momento dell'arrivo degli esperti". Scrive su Facebook l'associazione che cura il progetto dei 'Delfini Capitolini': "È di oggi la triste notizia di unspiaggiato a. La segnalazione ci è arrivata grazie alla collaborazione instaurata con il X Municipio di Roma, prendendo atto del buon funzionamento dell'effetto rete generato dalla segnalazione di un cittadino". La preoccupazione del team di Oceanomare Delphis è "che l'individuo spiaggiato sia uno dei 'Delfini Capitolini', nome del progetto di ricerca e monitoraggio dei cetacei del litorale romano, tra, ...

BrahimMaarad : RT @Agenzia_Italia: Trovato un delfino morto a Ostia. 'Non toccatelo, c'è un rischio contagio' - Maria_11_22_33 : RT @Agenzia_Italia: Trovato un delfino morto a Ostia. 'Non toccatelo, c'è un rischio contagio' - Agenzia_Italia : Trovato un delfino morto a Ostia. 'Non toccatelo, c'è un rischio contagio' -