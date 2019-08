Kean | la verità | “Via dalla Juve anche su consiglio di Cristiano Ronaldo”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) “Prima di andar via da Torino ho parlato con i miei compagni dellantus.conRonaldo: mi ha detto di inseguire i miei sogni e di lavorare sodo. Mi sono sempre assunto grandi responsabilità. Ho sempre giocato contro ragazzi più grandi di me e questo mi ha reso più forte. Il razzismo? Dobbiamo combatterlo tutti insieme“. Queste le parole dell’ex attaccante dellantus Moisenel ‘match program’ del team di Liverpool. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, la: “ViasudiRonaldo” CalcioWeb.

