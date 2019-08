Un nuovo Saints Row è ufficialmente in sviluppo

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Nel suo recente report finanziario, THQ Nordic ha condiviso alcuni annunci molto interessanti, come l'acquisizione di Milestone. Tra i più importanti annunci vi è quello relativo a Volition, che risultaal lavoro su untitolo della serieRow. Secondo quanto riferito, a differenza dello spin-off Agents of Mayhem, si tratta di un vero e propriocapitolo, attualmente "in profondo".Quando verrà pubblicato, il titolo del gioco, su quali piattaforme arriverà e altri dettagli simili devono ancora essere rivelati. Resta anche da vedere dove potrebbe essere diretta la storia. Leggi altro...

