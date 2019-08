Need for Speed Heat | ecco il trailer d' annuncio che rivela la data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Come vi avevamo accennato pochi giorni fa, EA ha mostrato nella giornata di oggi il primodel tanto atteso nuovo capitolo corsistico,for.Il nuovo gioco della serie si mostra in questo filmato ricco di adrenalina, dove si vedono corse su strada ed inseguimenti da parte dei poliziotti. Oltre a questo è stata annunciata anche ladidel gioco, prevista per l'8 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Chi ha accesso ad EA Origin Access Premier potrà iniziare a giocare a partire dal 5 novembre.Come tutti gli altri capitoli, ancheforlascia ampio campo libero per quanto riguarda la personalizzazione dei veicoli: purtroppo il video ha mostrato molto poco a riguardo, ma sicuramente EA in futuro rilascerà maggiori dettagli. Senza ulteriori indugi potete dare uno sguardo aldi seguito.Leggi altro...

