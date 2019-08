È passato un anno dal crollo del ponte Morandi

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilcosì come appariva subito dopo ildel 14 agosto 2018 (foto: ANDREA LEONI/AFP/Getty Images) 14 agosto 2018 – 14 agosto 2019. Èunda quando parte del viadotto del Polcevera, meglio noto come, è crollato causando la morte di 43 persone, decine di feriti e centinaia di sfollati. Erano le 11:36 del mattino. Questa mattina la città di Genova si è fermata per ricordare le vittime in una cerimonia ufficiale alla quale hpartecipato anche il capo di stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Alcuni familiari e residenti della zona hdeciso di non presenziare in polemica con quella che considerano solo un’ennesima passerella. In unmolte cose sono successe: la Procura di Genova ha aperto un’inchiesta per capire le cause dele individuare ...

