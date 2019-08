Disponibile l’applicazione per ipoudenti di Google | funziona sugli smartphone Android 6 0

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2019) L’applicazione Amplificatore cheha presentato qualche tempo fa è orasul Play Store ed è compatibile con tutti i dispositivi su cui è installato il sistema operativodalla versione 6.0 (Marshmallow) in poi. Per gli utenti non udenti resta semprel’app Trascrizione Istantanea, che inserisce in tempo reale i sottotitoli nelle conversazioni. Sembrava che sarebbe stato possibile usarla solocon9 Pie e successivi, ma evidentementeha deciso di estendere il supporto anche ai dispositivi più “datati”. Per controllare la versione diinstallata sul propriobisogna accedere al menu Impostazioni, selezionare la voce Sistema e quindi Info telefono. Ricordiamo che Amplificatore è un’applicazione che facilita la comprensione delle conversazioni per le personein ambienti rumorosi. Si comporta ...

