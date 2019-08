Siamo tutti imperfetti Ed è questa la nostra forza

Crisi - Sibilia (M5S) : “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra : “Taglio parlamentari col Pd? PenSiamo al futuro” : Assemblea dei gruppi parlamentari M5s presieduta da Luigi Di Maio che evita le telecamere al suo ingresso a Montecitorio. Duro Sibilia: “Incomprensibile che dicano non c’è più il governo, non c’è più maggioranza, Conte ci fa schifo e stiano ancora seduti con il culo abbullonato sulle poltrone da ministri della Repubblica. Si dovrebbero dimettere tutti se sono coerenti”. Per Nicola Morra: “Ora è tempo di ragionare ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5s” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Salute - allarme ghiaccio : quello che uSiamo tutti i giorni è a rischio contaminazione per “scarsa igiene” : A casa e fuori, come refrigerante nelle preparazioni culinarie o negli aperitivi, e nella surgelazione, il ghiaccio alimentare che usiamo tutti i giorni è a rischio contaminazione per “scarsa igiene, mancanza di sanificazione dei macchinari, manipolazione impropria. Un operatore su quattro non lo produce correttamente. Si tratta di un problema su cui, con l’arrivo dell’estate, diventa sempre più urgente intervenire, per prevenire ogni ...

Rocio Munoz Morales : “Nessuna crisi con Raoul Bova - attraverSiamo momenti difficili come tutti” : In un'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', Rocio Munoz Morales ha etichettato come fake news sia le indiscrezioni su un momento di crisi con Raoul Bova, sia quelle su un matrimonio ormai imminente. L'attrice ha spiegato che nonostante abbiano attraversato momenti difficili come tutte le coppie, lei e il suo compagno sono inseparabili.Continua a leggere

Lega : Zaia su minacce a eurodeputata Conte - ‘non mollare Rosanna - Siamo tutti con te ‘ : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Non mollare Rosanna, vai avanti, siamo tutti con te”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime tutta la sua solidarietà, ‘personale e istituzionale”, all’europarlamentare Rosanna Conte, di Caorle, fatta oggetto di minacce dopo una sua interrogazione in qualità di consigliere comunale, nella quale chiedeva informazioni su presunte ...

Siamo tutti carabinieri : Alessandro Sallusti Un agente-eroe di 35 anni massacrato da 8 coltellate mentre sventava un furto. Colpito un intero Paese Squartato in mezzo alla strada, con una ferocia bestiale e imprevedibile. Così è morto Mario Cerciello Rega, giovane carabiniere in servizio a Roma, sposato da poche settimane. A ucciderlo con un pugnale una o più persone, probabilmente straniere, appartenenti a una banda di scippatori che operano nel quartiere ...

CARABINIERE UCCISO/ Perché penSiamo tutti all'omicida e non al martirio di Cerciello? : CARABINIERE UCCISO. Ad accoltellare a morte il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello sarebbe stato uno dei due americani fermati. Il giovane ha confessato

Palestina - Abu Mazen annuncia la sospensione di tutti gli accordi sottoscritti con Israele : “Non Siamo in vendita” : “siamo giunti a un crocevia”, ha detto giovedì il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp), Abu Mazen, quando ha convocato una riunione urgente della leadership palestinese nella roccaforte della Muqata, a Ramallah. La “decisione importante” che doveva essere presa è stata poi comunicata nella serata: l’Anp ha deciso in principio di sospendere tutti gli accordi sottoscritti con Israele. Eccessivo è ...

Realiti - Siamo tutti Protagonisti : si sfidano Elettra Lamborghini - Ghali e Cristina D'Avena : Nuova puntata in seconda serata dello show di Rai 2 condotto da Enrico Lucci. Concorrenti di oggi: Elettra Lamborghini, Ghali e Cristina D'Avena.

Quel "Signor Diavolo" di Pupi Avati (ma lo Siamo un po' tutti) - : Pedro Armocida Il regista torna a indagare l'oscuro rapporto tra religione e Male: «Ci sono paura e sacralità» «Quando mi avvicino al Po, alle zone che la modernità non ha sfiorato, ritrovo gli archetipi della mia infanzia: la religione preconciliare con il sacerdote che saliva sul pulpito pronunciando la sua omelia molto minacciosa. Il prete conosceva bene le questioni legate all'inferno, al diavolo e mi sembrava che guardasse solo ...

Tutti Siamo cattivi in una storia raccontata male! Mercedesz Henger e Lucas Peracchi : Sembra davvero un giallo la storia della coppia, si è diffusa la voce che i due sarebbero arrivati alla rottura e infatti su Instagram non si seguono più e sulla bacheca sono scomparse tutte le foto in compagnia della bellissima Henger . Lucas Peracchi e Mercedesz Henger stanno ancora insieme? Dopo le voci sulla rottura e gli strani messaggi sui social il giallo continua. Nessuno dei due conferma, ma non si seguono più su Instagram e sulla ...

Napoli piange Luciano De Crescenzo - ecco il popolo di Bellavista : «Siamo tutti più poveri» : Gli applausi, le lacrime e la commozione di chi - con la voce strozzata dal dolore - continua a ripetere le sue battute. Viene ricordato così Luciano De Crescenzo dal suo popolo, dalla gente...