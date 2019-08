Sfiducia | oggi decide l' aula Accuse del Pd alla Casellati

Oggi alle 18 il voto in Senato per calendarizzare la Sfiducia. Conte in aula il 20 agosto : Non c'è stata l'unanimità in Conferenza dei capigruppo, perché da una parte Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia volevano calendarizzare il voto di sfiducia già il 14 agosto, subito dopo le celebrazioni per il Ponte Morandi, dall'altra, invece, M5S, PD, gruppo Misto e Autonomie indicavano la data del 20 agosto.E così, a maggioranza, è stato deciso che il Premier Conte potrà fare le sue comunicazioni al Senato proprio il 20, mentre domani, ...