Serie A calcio | quando comincia? Date | programma | orari e tv

Calciomercato Serie A - le ultime : il Cagliari cerca il sostituto di Cragno - doppio innesto Sassuolo : Calciomercato – Non si muovono soltanto le squadre di Serie B. Anche la A è molto attiva. Il Cagliari, in particolare, sta cercando un profilo per sostituire Alessio Cragno, vittima di un brutto infortunio. Tre i profili tra gli svincolati: Viviano, Puggioni, Sorrentino, con il primo favorito. Si muove anche la Spal, che deve sostituire, a sua volta, Fares. Resta viva la pista Laxalt, ma spunta anche il nome di Arkadiusz Reca ...

Calciomercato Serie B - la Cremonese non si ferma : il Cosenza cerca il colpo in attacco : Calciomercato – Le squadre di Serie B sono in cerca degli ultimi colpi in vista della prossima stagione. La Cremonese non si ferma più. Dopo l’arrivo di Ciofani, il ds Bonato ha promesso altri colpi importanti. Il nome per la difesa è Simone Romagnoli del Brescia. Pista calda per il centrocampo grigio-rosso è invece quella che porta a Thorsby, norvegese acquistato dalla Sampdoria, che il club blucerchiato potrebbe girare in ...

Calciomercato Serie B e Serie C - innesti per Frosinone e Cittadella : la Reggina scatta sulla fascia : Il Calciomercato si muove anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Frosinone ha aggiunto due tasselli per i centrocampo che arrivano dall’Atalanta, si tratta di Haas e Eguelfi, il primo in prestito con diritto di riscatto, il secondo in prestito secco. Il Cittadella su Colombatto del Cagliari, il Chievo ha avviato una trattativa con la Sampdoria per Capezzi che però è seguito anche dalla ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : nuova idea per la Fiorentina - Pellegrini ad un passo dal Cagliari : Calciomercato – Giorni di intense trattative per il Calciomercato. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale mancano ormai due settimane. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Dopo aver chiuso le operazioni Badelj e Pulgar a centrocampo, la Fiorentina cerca rinforzi in attacco sia sugli esterni che per il ruolo di ...

Calciomercato Serie B e Serie C - doppio colpo dell’Entella : due arrivi anche per l’Avellino : Calciomercato – Importati ore di trattative per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. doppio colpo per la Virtus Entella che si assicura le prestazioni di Andrea Schenetti dal Cittadella e di Nicolò Buso dalla Roma, mentre i liguri cedono in prestito con diritto di riscatto Leonardo Gatto alla Triestina. L’Empoli ufficializza Balkovec (Verona) e regala a Bucchi ...

Calciomercato Serie A - cessioni per Inter e Bologna : importante rinnovo in casa Fiorentina : Calciomercato – Giorni importanti per il mercato. Le squadre iniziano a pensare anche alle uscite dopo aver chiuso operazioni in entrata. L’Inter, dopo il colpo Lukaku, piazza Puscas in Inghilterra. L’attaccante rumeno va al Reading, squadra di Championship, a titolo definitivo. Uscita anche per il Bologna. Il club rossoblù comunica in una nota di aver ceduto al Bristol City il centrocampista ungherese Adam ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : lo Spezia pesca in Spagna - la Reggina mette la freccia : ultime importati trattative per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Empoli ha concluso positivamente la rincora con il difensore Balkovec, prestito con diritto di riscatto dal Verona, il Perugia sta per chiudere con l’Udinese per Angella, piccola speranza anche di arrivare a Benali. Lo Spezia pesca in Spagna il nuovo difensore, si tratta di Salvador ...

Consigli Fantacalcio : i probabili rigoristi della Serie A da Ilicic a De Paul : La serie A sta ormai per cominciare e dunque per molti italiani appassionati di Fantacalcio agosto sarà il mese giusto per la prima asta stagionale. In queste settimane dunque si cominciano a prendere appunti e si va a caccia di utili Consigli per cercare di allestire una formazione competitiva. Nella lista dei possibili acquisti non possono mancare i rigoristi, una categoria molto ricercata. I giocatori che calciano dal dischetto hanno ...

Calendario Serie A calcio femminile 2019-2020 : le date e il programma. C’è il derby Milan-Inter : Il calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del Calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

Calciomercato - le ultime : la Lega Serie A ‘spoilera’ un acquisto del Milan - colpi di Napoli - Torino e Udinese : ultime trattative di Calciomercato caldissime tra ufficialità e trattative avviate. La Lega Serie A conferma l’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: colpo dal Flamengo per circa 11 milioni di euro. Il Genoa ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ...

Sport in tv - DAZN sarà visibile anche su Sky? Accordo possibile per l’inizio della Serie A di calcio : Dopo che EuroSport è diventata visibile su DAZN, ora un altro grande cambiamento potrebbe avvenire nel mondo dei diritti televisivi riguardanti lo Sport: secondo quanto riportato da “La Repubblica“, DAZN e Sky starebbero per stringere un Accordo per rendere visibile sul satellite parte del pacchetto di eventi presenti sulla nota piattaforma streaming. Il piatto forte sarebbe senza ombra di dubbio l’anticipo del sabato sera ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : Cerci vicino alla Salernitana - colpi per Empoli e Pisa : Calciomercato – Ultimi, intensi, giorni di mercato anche per le squadre di Serie B e Serie C. Grandi colpi nelle ultime ore. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Le strade di Gian Piero Ventura e Alessio Cerci tornano ad incrociarsi, stavolta a Salerno. E’ ad un passo l’accordo tra l’esterno e il club di Lotito. Destinato a lasciare la Salernitana è Pucino. Sul terzino destro, messo fuori rosa, ci sono Ascoli ...