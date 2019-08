L’ultimo saluto a Nadia Toffa | camera ardente e funerali Dove e quando

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2019)è morta. La giornalista e conduttrice de Le Iene si è spenta martedì 13 agosto 2019, intorno alle 7. L’Italia si è svegliata con la terribile notizia della scomparsa died è cordoglio generale.era da tempo malata di tumore: aveva scoperto di essere malataera in trasferta per Le Iene a Trieste. Aveva avuto un malore che l’aveva costretta al ricovero. E aveva scoperto la verità. Manon si è nascosta dietro la sua malattia e ha portato avanti coraggiosa la sua battaglia. Si è mostrata sui social, ha raccontato la sofferenza ma senza commiserarsi. È stata brava a lottare, brava a non far sentire soli gli altri malati. Brava a dare una lezione di vita a tutti. Ma non è bastato eci ha lasciati. In un grande dolore. A dare la notizia tragica è stata la redazione de Le Iene che ha scritto un lungo post dedicato a. Parole ...

