Juve | in vendita la maglia in edizione limitata con i nomi di 5 giocatori in cinese

Juventus-Napoli - tolto il divieto che impediva la vendita dei biglietti ai nati in Campania. Confermata la restrizione per i residenti : Juventus-Napoli non sarà vietata ai nati in Campania. A deciderlo, questa volta, non è il club bianconero, che l’8 agosto aveva comunicato il divieto per la partita in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La decisione arriva direttamente dal gruppo operativo di sicurezza (Gos), che – proprio a seguito delle disposizioni secondo cui sono le stesse società sportive a gestire l’accesso, l’indirizzamento e il controllo ...

Juventus-Napoli - nessun divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania : La Questura di Torino dichiara “del tutto destituita di ogni fondamento” la notizia apparsa oggi su alcuni organi di stampa, secondo la quale la stessa Questura “avrebbe concordato il divieto di vendita dei tagliandi per la partita Juve– Napoli a chi è nato in Campania”. La Questura di Torino “non ha mai concordato tale decisione con la società sportiva né intende condividerla”, si legge in una ...

Biglietti Juventus-Napoli - in vendita i tagliandi. Tariffe speciali per i bianconeri chiamati a raccolta : Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi Biglietti Juventus-Napoli, in vendita i tagliandi della seconda gara di Serie A, la prima all’ Allianz Stadium per i bianconeri che giocheranno la prima a Parma, mentre gli azzurri esordiranno al Franchi in casa della Fiorentina sabato 24 agosto alle 20.45. Dunque subito faccia a faccia tra le prime due delle ultime stagioni di Serie S. E per l’ occasione, i Biglietti ...

Juve - il 95% degli abbonati rinnova : niente vendita libera : Juventus numero abbonati – La Juventus ha annunciato la chiusura della campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il club ha comunicato che il 95% dei tifosi ha rinnovato il proprio abbonamento anche per il 2019/2020. Contestualmente, la società ha fatto sapere che non verrà aperta la vendita libera. «La Campagna Abbonamenti 2019/20 si chiude con […] L'articolo Juve, il 95% degli abbonati rinnova: niente vendita libera è stato ...

