Tre torna all’attacco con All-In 100 Unlimited e Play 50 Unlimited a 6 | 99 euro al mese

Bari - è morta Giorgia - 18 anni : investita dalla vicina di casa menTre tornava a casa in bici : Giorgia Soriano, 18 anni, è stata investita da una sua vicina di casa giovedì sera mentre tornava a casa in bicicletta, si sta verificando se la donna alla guida al momento dello scontro stesse usando il cellulare. La diciottenne è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta e stava rientrando a casa nel quartiere Santo Spirito di Bari; a sbalzarla a terra è stata un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. La giovane, ...

Reazione a Catena - tornano "I Tre di denari" : clamorosa decisione allo show di Marco Liorni : L'amatissimo quiz preserale di Rai1, Reazione a Catena, dedicherà un'intera settimana al torneo di campioni. Dal 18 al 22 settembre prossimi, si consumerà una gara senza sconti, tra le squadre più forti che hanno partecipato negli anni al programma. Alle redini dello show troveremo ovviamente Marco

Beautiful/ Anticipazioni americane : Thomas torna e sposa... Hope menTre Beth... : Le Anticipazioni americane di Beautiful sconvolgono con il matrimonio di Hope e Thomas e la verità sulla morte di Beth, la figlia della Logan e di Liam.

Due aerei Swiss colpiti dai fulmini e cosTretti a tornare in aeroporto : I velivoli erano destinati ad Amsterdam e Lisbona e dopo essere stati colpiti da dei fulmini sono stati costretti a fare "dietrofront" e rientrare nello scalo di Zurigo per le verifiche tecniche necessarie.Continua a leggere

Golf – Vierumäki Finnish Challenge : Lima torna al successo dopo Tre anni - Maccario sfiora la top ten : L’italiano ha chiuso all’undicesimo posto, ottenendo un lusinghiero risultato grazie ad un ultimo giro positivo Federico Maccario ha ottenuto un lusinghiero undicesimo posto con 278 (69 71 68 70, -10) colpi nel Vierumäki Finnish Challenge (Challenge Tour), disputato sul percorso del Vierumäki Resort (par 72), nella città finlandese da cui il circolo prende nome, e vinto con 274 (68 70 70 66, -14) dal portoghese José-Filipe ...

Hudson & Rex - su RaiTre torna il Commissario a quattro zampe più famoso della tv : Ve lo ricordate Il Commissario Rex? Bene, ora si è trasferito oltreoceano, o meglio, il suo discendente. E' stata la tv canadese CityTv a riportare sul piccolo schermo il Commissario a quattro zampe più famoso, con un reboot della serie austriaca (e poi italiana): Hudson & Rex, questo il titolo, andrà in onda da questa sera, domenica 4 agosto 2019, alle 21:20 su Raitre.Anche in Canada la formula non cambia ...

Inter - possibile cessione per Borja Valero : poTrebbe tornare alla Fiorentina : L'Inter sta attuando una vera e propria rivoluzione sul mercato in vista della prossima stagione. In particolar modo a centrocampo ci sono stati e ci saranno ancora tanti cambiamenti. Sono arrivati Stefano Sensi dal Sassuolo e Nicolò Barella dal Cagliari, mentre è andato via Radja Nainggolan, proprio nel club sardo. Il belga non sarà l'unico, comunque, a lasciare i nerazzurri. In uscita, in quel reparto, infatti, ci sono anche Joao Mario, che ...

Il tornado di Fiumicino - un fenomeno esTremo figlio dei cambiamenti climatici : Roma è sempre più ad alto rischio eventi meteo esTremi [DATI - FOTO e VIDEO] : Nella violenta ondata di maltempo che a fine luglio ha colpito il Centro-Nord, spicca senza dubbio il violento tornado che si è abbattuto su Fiocene, frazione di Fiumicino, nel Lazio. Il tornado ha prodotto grandi danni e soprattutto una giovane vittima, Noemi Magni, 27 anni che, uscita in auto, si è ritrovata catapultata con tutta la vettura dai forti venti. La giovane viaggiava a bordo di una Smart, dal peso di 935kg. Sotto la spinta dei ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il Nord Italia : maltempo esTremo con grandine - nubifragi - forte vento e rischio tornado : Allerta Meteo – È massima l’attenzione per il maltempo che oggi si abbatterà sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato avvisi pesantissimi per le nostre regioni settentrionali. Allerta Meteo di livello 3 per piccole zone del Nord-Est dell’Italia, della Croazia e della Bosnia Erzegovina principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 e 2 per Nord ...

Diciannovenne torna da uno stage che non era andato bene - menTre era in viaggio su un aereo leggero - apre il portellone e si lancia : Una ragazza di soli 19 anni, Alana Cutland era in Madagascar per uno stage per conto della dell’università di Cambridge. Lo stage l’aveva stancata molto e la ragazza durante la sua permanenza in Madagascar aveva anche avuto affrontare diversi attacchi di panico e per questo i genitori le avevano chiesto di tornare a casa. La ragazza ha preso un aereo leggero e insieme ad un turista Ruth Johnson, e al pilota stava ...

Uomini e donne : Riccardo Guarnieri e David Scarantino poTrebbero tornare nel Trono Over : Chi saranno i protagonisti della prossima stagione del Trono Over di Uomini e donne? Ormai mancano solo poche settimane alla prima registrazione, che dovrebbe essere effettuata già a fine agosto. È dunque inevitabile chiedersi chi siederà nel parterre di dame e cavalieri, proseguendo la ricerca dell'anima gemella. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Gemma Galgani, ancora single dopo un anno complicato per lei. La sua frequentazione con ...

