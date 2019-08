Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) “Mi statendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata perrmi una, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti coinvolti nellaed è andata come andata”. Così ilha ricostruito in un post su Instagram quanto accaduto sabato sera all’interno di unin Sardegna, quando è rimasto coinvolto in una. La scena è stata immortalata in un un video girato da chi era presente nele ha riconosciuto ile poi pubblicato su Instagram dalla pagina Welcometofavelas. Nel filmato si vedono diverse persone – tra cui ...

ilfattovideo : Capo Plaza, un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna: “Gli artisti non sono sc… - TutteLeNotizie : Capo Plaza, un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna… - Cascavel47 : Capo Plaza, un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna: “Gli artisti non sono sc… -