MotoGP | Marc Marquez nella storia | record di pole position | battuto il primato di Doohan!

VIDEO Marc Marquez - lo stile di guida rivoluzionario dello spagnolo che sta uccidendo la MotoGP : Marc Marquez continua a stupire e conquista la settima pole stagionale nel GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg l’iberico ha impressionato ancora una volta con il suo stile di guida così diverso, che di fatto ha cambiato completamente l’approccio alla classe regina. Aggredendo ogni curva e frenando sempre oltre, Il n.93 riesce a far girare la sua Honda come nessun altro con il ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Record di pole position. Domani gara difficile con Dovizioso” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Il fuoriclasse spagnolo ha letteralmente dominato le qualifiche e ha guadagnato l’ennesima partenza al palo, per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti e Domani andrà a caccia di una vittoria. Il centauro della Honda dovrà battagliare verosimilmente con Andrea Dovizioso anche se ...

MotoGP - Marc Marquez non si fida di Dovizioso : “sbircerò la sua gomma - nel caso decidesse di spingere…” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp d’Austria, mettendo nel mirino Dovizioso in vista della gara di domani Pole position storica per Marc Marquez in Austria, lo spagnolo infatti supera Mick Doohan nella classifica all-time in top class, suggellando una giornata davvero pazzesca. AFP/LaPresse La concentrazione del campione del mondo però è focalizzata già nella giornata di domani, quando toccherà tenere a bada ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Marc Marquez in vetta - bene Dovizioso. Risale Valentino Rossi : Inesorabile. Dominante. Avvilente. Scegliete voi l’aggettivo da regalare a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dominato anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2019 di MotoGP, lasciando sfogare gli avversari nelle fasi iniziali, prima di montare la gomma soft nuova e andare quindi a sbriciolare i tempi precedenti. La sua candidatura alla pole position di oggi pomeriggio (dalle ore 14.10) e alla ...

MotoGP - GP Austria 2019 : Marc Marquez punta alla terza pole di fila a Spielberg - Viñales e le Ducati gli avversari più credibili : Al Red Bull Ring di Spielberg vanno in scena quest’oggi alle ore 14.10 le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Apparentemente scongiurato il rischio pioggia, le prove ufficiali si svolgeranno in condizioni di asciutto con il solito Marc Marquez che proverà a farla da padrone cercando di aggiudicarsi la settima pole position dell’anno, la terza consecutiva sulla pista ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Contento del lavoro svolto - domani sceglieremo telaio e set up” : Si chiude con un sorriso raggiante il venerdì del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP per quanto riguarda Marc Marquez. Il campione del mondo in carica ha dimostrato di essere perfettamente a suo agio anche al Red Bull Ring, una pista nella quale la Ducati ha sempre dominato, ma i miglioramenti della Honda soprattutto a livello di potenza hanno permesso allo spagnolo di essere prontissimo per puntare al successo anche in questa ...

VIDEO MotoGP Marc Marquez : “Ho provato delle novità - siamo molto vicini a Dovizioso” : Marc Marquez prosegue nel suo momento di forma strepitoso e chiude al comando anche la prima giornata del Gran Premio di Austria 2019 della MotoGP. Lo spagnolo, dopo le vittorie del Sachsenring e Brno è partito fortissimo anche nel weekend del Red Bull Ring, centrando il miglior tempo delle prime due sessioni di prove libere e lavorando nel migliore dei modi sulla sua Honda. Secondo quanto rivelato a Sky Sport, infatti, il campione del mondo ha ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Questa pista mi piace e proverò a vincere - Lorenzo deve mostrare il suo potenziale con la Honda…” : Il lungo fine settimana del Gran Premio d’Austria 2019 si è aperto quest’oggi con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui figurava tra i protagonisti più attesi Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda si presenta alla vigilia dell’undicesima gara stagionale con la consapevolezza di poter gestire un vantaggio enorme in classifica generale rispetto ai primi inseguitori grazie ad un ruolino di Marcia finora sensazionale ...

Marc Marquez MotoGP - GP Austria 2019 : “Sarà una gara interessante al Red Bull Ring” : 6 successi stagionali, 76 vittorie in carriera e ottavo centro iridato vicino. Marc Marquez, sulle ali dell’entusiasmo, si proietta al prossimo weekend di gara della MotoGP, in programma dal 9 all’11 agosto, sulla pista Austriaca di Spielberg. Il centauro iberico della Honda, nell’ultima uscita Brno (Repubblica Ceca), impostando una corsa di pura prestazione, ha fatto valere la legge del più forte, piegando un coriaceo Andrea ...

MotoGP – Marc Marquez in Austria per far bene : “rientro impegnativo - ma…” : Marquez concentrato e motivato: le parole dello spagnolo alla vigilia del Gp d’Austria Un rientro dalla vacanze ricchissimo per i piloti della MotoGp: dopo il Gp della Repubblica Ceca i campioni della categoria regina sono tornati in pista ieri a Brno per un’importante giornata di test, dopo della quale si sono subito messi in viaggio per l’Austria, dove domenica torneranno a gareggiare per un nuovo appuntamento ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez sa solo vincere - Ducati - Suzuki e Yamaha fanno da spettatori : Il Mondiale MotoGP è tornato dopo le vacanze ma, quantomeno al vertice, nulla è cambiato. Marc Marquez aveva vinto al Sachsenring a luglio e lo spagnolo si è ripetuto anche a Brno, chiudendo con nove gare di anticipo la stagione. Non che ce ne fosse stato ulteriore bisogno, sia ben chiaro, ma ora è lampante. I 63 punti di vantaggio del campione del mondo in carica sul più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, mettono la parola ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP : Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito Tomas Masaryk di Brno. Per Marquez è la sesta vittoria nelle dieci gare corse finora nel Motomondiale, la seconda consecutiva

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Marc Marquez - un Cannibale fuori dalle righe : Sette titoli mondiali, 75 vittorie, 124 podi, 87 pole position sono numeri che fanno paura, sono i numeri di Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda sta segnando un’era nel motociclismo moderno e nella sua massima espressione, in MotoGP, le dimostrazioni sono molteplici. L’ultima di queste, sul tracciato di Brno (Repubblica Ceca), è stata a tratti imbarazzante. Una pole position sul bagnato, usando le slick, ai limiti del paranormale, ...