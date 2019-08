Di Maio | Tagliamo 345 poltrone di parlamentari e i loro stipendi

Taglio dei parlamentari - Di Maio : “Tagliamo i privilegi - tagliamo i politici e ridiamo al popolo” : "Un po' di gente ora dovrà trovarsi un lavoro. Gli manderemo una poltrona in miniatura per ricordare il voto di oggi", afferma Luigi Di Maio, celebrando il via libera del Senato alla proposta di riforma costituzionale per diminuire il numero di deputati e senatori. "Questa volta il popolo italiano si riappropria di soldi che erano suoi", aggiunge il leader del Movimento Cinque Stelle.

Rai - ok risoluzione M5s contro doppio incarico Foa : Pd a favore - Lega no. Di Maio : “Via la politica da azienda o tagliamo canone” : Maggioranza divisa – dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5s contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. “Serve subito approvare una legge per spezzare il Legame tra la politica e la Rai”, ha detto Luigi Di Maio in ...