Governo | Conte rientra a piedi dopo colloquio con Mattarella ma non risponde ai cronisti

Crisi - Giuseppe Conte al Quirinale da Sergio Mattarella. M5s : "Follia un Governo tecnico" : Ore vibranti, tese, misteriose. Ore che probabilmente portano verso la Crisi di governo. Gli ultimi aggiornamenti: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale, per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferiscono f

Governo - Conte al Quirinale per un’ora. Di Maio annulla tutti gli appuntamenti : Il premier al Colle per un colloquio di un’ora con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ministro Luigi Di Maio annulla gli impegni istituzionali. Fonti 5 Stelle: «Chi aprisse oggi una crisi riporterebbe un Governo tecnico in Italia: sarebbe folle»

Governo : De Petris - ‘Conte e M5S abbiano sussulto dignità’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – ‘E’ evidente che così il Paese non può andare avanti, sempre appeso agli ultimatum, ai comizi, ai giochi tattici e propagandistici del ministro Salvini. E’ ora che Conte smetta di nascondersi, prenda con senso di responsabilità una posizione ferma e assuma le decisioni conseguenti”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. ‘Quel che ...

Governo in crisi - Conte al Quirinale. Di Maio vede i capigruppo M5S : Archiviare l'Esecutivo Conte con una crisi, spiega il leader M5S su Facebook, bloccherebbe la riforma per il taglio dei parlamentari (l'ultimo voto parlamentare sulla riforma è in programma alla Camera il 9 settembre), e vorrebbe dire «non voler cambiare nulla»

Governo : Bernini - ‘Conte non può far finta di niente’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Dal palco del comizio di Sabaudia non è giunta nessuna decisione irrevocabile, ma in attesa delle prossime decisioni revocabili sulla sorte del Governo una considerazione va fatta: ieri c’è stato un Governo che ha espresso due indicazioni opposte su una questione cruciale come la Tav. Non solo: il gruppo di maggioranza relativa ha votato contro il suo premier e il Parlamento ha sfiduciato il ...

Governo - “rimpasto o elezioni” : le sorti del Governo nelle mani di Conte. E Di Maio annulla i comizi per “impegni istituzionali” : Ha osservato da lontano e senza commenti il voto in Aula sul Tav. Ha incontrato Matteo Salvini prima che andasse in piazza a Sabaudia per il comizio. Poi ha annullato la conferenza stampa pre estiva in programma per oggi. Ora è il premier Giuseppe Conte ad avere in mano le sorti del governo gialloverde.Il leader del Carroccio è riuscito nel suo intento: dare ultimatum senza strappare pubblicamente con gli alleati e tutte le strade rimangono ...

Crisi al Governo : cosa succede fra Salvini - Conte e Di Maio? : L’ultima spallata, quella della spaccatura, arriva con un voto il cui esito era scontato quello sulla mozione dei cinquestelle contro la Tav, bocciata dal resto della maggioranza, oltre che da gran parte dell’opposizione che invece ha votato compatta quelle a favore dell’Alta Velocità Torino Lione. È il momento della resa dei conti e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, va a Palazzo Chigi a colloquio con il presidente del ...

Lega : rimpasto e nuovo programmaIl Governo Conte è appeso a un filo : È incerto più che mai il futuro del governo, ora che le carte sono state scoperte. Salvini vuole il rimpasto e un nuovo programma di governo altrimenti è pronto alla crisi e al voto a ottobre Segui su affaritaliani.it