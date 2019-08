Il Real non convoca James Rodriguez per l’amichevole con il Salisburgo

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nella lista deiti delMadrid per l’amichevole contro il(in programma per oggi alle 19) non compare il nome di. Tra gli attaccanti ci sono Benzema, Lucas Vàzquez, Jović, Vinicius Jr. e Hazard, ma non il colombiano. E’ probabilmente un altro passo verso un divorzio ormai annunciato, conche non rientra nei piani di Zidane e Florentino Perez che aspetta solo che qualcun altro, oltre al Napoli, si faccia avanti con una proposta imperdibile. Altrimenti entrerebbe in scena il patto tra Jorge Mendes e il presidente delal Napoli. Nell’elenco deiti non compaiono nemmeno Mariano Diaz, Gareth Bale e Modric, tutti accostati al mercato. L'articolo Ilnonper l’amichevole con ililNapolista.

