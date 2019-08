Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ilnon molla l’affareRodriguez. C’è untra Florentinoe Jorge, scrive il Corriere dello Sport. Prevede che, se non succede nulla, ovvero se non si fa, il colombiano vada al. Il Real aspetta ancora un’offerta da 5 milioni e un estimatore pronto a farla. Ilresta sulle proprie posizioni: prestito con diritto di riscatto da fissare nel 2020, al massimo prestito oneroso. Il club di De Laurentiis aveva fissato come data limite quella di ferragosto ma potrebbe decidere di farla slittare ancora di una settimana.aspetta, vivendo ai margini del Real Madrid. Sa che per essere inserito in qualche scambio interno con l’Inghilterra il limite di attesa è l’8 agosto, poi non sarà più possibile. Chiusa la strada inglese, poi si vedrà. Florentino non potrà non prendere in considerazione il gradimento del calciatore verso ile ...

napolista : CorSport: Patto Perez-Mendes: se nessuno si fa avanti James va al Napoli Il Real spera in un’offerta irrinunciabile… -