Olivia Newton-John parla del cancro che l’ha colpita e fa una confessione

Il cancro si è esteso! Olivia NewtonJohn - il messaggio e la malattia : cancro al seno e metastasi. Ma Olivia Newton-John non molla. Tornano le voci che vogliono l’attrice di ‘Grease’ in punto di morte. E tornano, come sempre, le smentite dalla diretta interessata. Nonostante una situazione non rosea e la salute non ferma Olivia Newton-John non perde l’ironia e racconta come, l’unico dolore al momento, sia quello di aver festeggiato 70 anni in ospedale: “Dio ha avuto per me questi piani”.-- La prima volta che ...