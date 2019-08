Meteo Roma del 06-08-2019 ore 06 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019)appuntamento con ille previsioni tempo per la giornata di oggi al nord Italia instabilità al pomeriggio con possibili acquazzoni temporali anche intensi a partire da Alpi e Prealpi fenomeni in estensione verso le alte pianure in serata con precipitazioni poi anche in nottata specie sull’arco Alpino alla Centro Italia tempo stabile generalmente soleggiato nelle ore di urne eccetto locali ad sementi al mattino sulle coste toscane al pomeriggio sugli appennini Ampi spazi di sereno anche in serata in nottata alle Sud Italia sole prevalente al mattino così come il pomeriggio Salvo qualche nube innocua Spa tra Campania Basilicata e Calabria condizioni di generale stabilità Anche in serata in nottata con cieli sereni su tutti i settori temperature stazionarie o in aumentovalori minimi che in quelli massimi e previsioni del tempo sono a cura del centroitaliano per ...

