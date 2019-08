Divorzio | certi segni sono più a rischio rotture di altri

Fonte : gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2019) Non siamo tutti uguali: non a tutti piacciono le stesse cose, frequentare le stesse persone, andare negli stessi posti. E per fortuna. Così è anche nelle relazioni: non tutti siamo predisposti all'amore per sempre. C'è chi crede in questo e lavora per far funzionare la storia, chi invece si scoccia alla prima difficoltà e preferisce migrare altrove. Tanto fa il carattere, ma molto è scritto anche nelle stelle: la nostra predisposizione alla rottura facile lo si può predire solo guardando il nostro quadro astrale. Curiosi di scoprire qualile vostre possibilità di rompere con il partner e, soprattutto, per quali motivi? Leggete qui sotto per scoprire le caratteristiche del vostro segno che vi predispongono a separarvi dalla persona amata. Ariete (21 marzo - 20 aprile) In genere è una persona impulsiva, un uomo con obiettivi alti e allo stesso tempo con una concezione moderna della ...