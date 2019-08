Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Si è offeso perché, per celebrare ildi una donna, era stato chiamato unda un paese vicino e così si è presentatoindurante la cerimonia e si è scagliato contro i parenti presenti. È successo in un villaggio della Moldavia: protagonista della vicenda è Scialvirij Vek, unortodosso che ha prima insultato i familiari della defunta, “colpevoli” a suo dire di averlo sostituito, e poi li ha picchiati scatenando una rissa. Per calmare gli animi è dovuta intervenire la polizia. In seguito, il capo dell’amministrazione locale ha posto i sigilli alladelrissoso e ha contattato l’ufficio preposto, chiedendo di prendere le dovute misure contro il. L'articolounper ilsiine picchia i parenti proviene da Il Fatto Quotidiano.

FQMagazineit : Chiamano un altro prete per il funerale: sacerdote si offende, arriva in chiesa ubriaco e picchia i parenti - Cascavel47 : Chiamano un altro prete per il funerale: sacerdote si offende, arriva in chiesa ubriaco e picchia i parenti… - TutteLeNotizie : Chiamano un altro prete per il funerale: sacerdote si offende, arriva in chiesa ubriaco e… -