Xiaomi Mi 9T con 6 GB di RAM e 128 GB di storage in offerta a un ottimo prezzo

Con qualche settimana di ritardo, considerando che parliamo di uno smartphone per cui sono garantite patch di sicurezza mensili, ecco arrivare le patch di sicurezza di luglio per Xiaomi Mi A3.

Gli smartphone sono parte integrante della vita di milioni di persone in tutto il mondo, vengono usati costantemente e per molti sono diventati uno strumento indispensabile. E' anche per questo che l'autonomia dei dispositivi mobile, legata alla durata della batteria, è diventato un fattore fondamentale da tenere in considerazione quando si acquista un nuovo terminale. Tra sistemi di ricarica rapida e batterie sempre più ...

Grazie a Xiaomi e a Mi Community nasce il programma ProvaMi, che permetterà agli utenti di testare i nuovi prodotti senza spendere niente.

Xiaomi lancia sulla piattaforma di crowdfunding Youpin la serratura intelligente Xiaoyan Smart Lock R5, con riconoscimento del volto.

Nuova settimana, nuovi premi per chi decide di partecipare all'iniziativa WinDay, ossia il programma di fidelizzazione di Wind. Ecco tutti i dettagli

Xiaomi ha presentato al World Intellectual Property Office (WIPO) la richiesta di brevetto per uno smartphone dotato di un pannello solare. ecco tutti i dettagli

Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha Certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi

Xiaomi ha annunciato ufficialmente in Cina il nuovo Mi Bunny Children Phone Watch 3C, wearable per i più piccoli con display AMOLED, AI learning e IPX7.

Dotdroid è un'applicazione che permette di monitorare in tempo reale lo stato di carica della batteria di ciascun modello di auricolari Xiaomi e di personalizzare le azioni con il tocco come il cambio traccia, la regolazione del volume e la navigazione all'interno del brano.

Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A80, andando a migliorare l'aspetto software della fotocamera

Volete un succo di frutta fresco e sempre a portata di mano? Con Xiaomi MIJIA Juicer avete la soluzione perfetta, ovunque grazie alla batteria integrata.

Xiaomi, tramite l'azienda controllata 90 Points, ha ufficializzato Ultra-light Sports Shoes, un nuovo paio di scarpe per uso sportivo

Una nuova versione della funzione Always On Display di Xiaomi consente di selezionare il colore del testo e vari nuovi sfondi, con maggiori possibilità di personalizzazione.

Nuova linfa per il listino smartphone di Vodafone, che ora fa largo a nuovi dispositivi come Huawei Mate 20X 5G, Xiaomi Mi 9 e LG K50. Ecco tutti i dettagli delle offerte relative con prezzi e info.