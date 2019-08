Fonte : repubblica

(Di lunedì 5 agosto 2019) Il network lanciato nel 2011 e cresciuto in più di 230 mila quartieri del mondo, dall'America all'Europa, punta sul vicinato per offrire servizi. Lo racconta l'ad Sarah Friar: ''Rispetto a Facebook la gente si collega per incontrarsi davvero, scambiare idee e trovare soluzioni"

Notiziedi_it : Nextdoor, l’aiuto di quartiere: “Una raccomandazione di un vicino di casa vale più di una ricerca su Google”… - intenerifenews : Nextdoor, l’aiuto di quartiere: “Una raccomandazione di un vicino di casa vale più di una ricerca su Google”… -