Fonte : agi

(Di lunedì 5 agosto 2019) Non è sopravvissuto il piccolo di 3che era statodalcarico di mangimi che domenica pomeriggio èin un'azienda di Pegognaga (Mantova). Il piccolo GiovVeneri era con il padre Simone, 32, investito anch'egli dal manufatto che si è spezzato in due nell'impatto a suolo. Il piccolo Giovsarebbe rimasto sepolto sotto ilche si è liberato nell'aia dopo lo schianto, senza riuscire più a respirare. Il piccolo, come confermato dalla centrale Areu, ha riportato un grave trauma cranico e i soccorritori lo hanno trovato in arresto cardiaco. Ilè stato dichiaratouna volta in ospedale. Il padre rimane grave ma non in pericolo di vita all'ospedale Maggiore di Parma dove è stato portato in elisoccorso. Sul posto i carabinieri di Pegognaga che hanno messo i sigilli al luogo della tragedia. La procura ha ...

LucianaCiolfi : @Emergenza24 Nel Mantovano è crollato un silos e un bambino di 3 anni è morto travolto dal mangime. - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Nel Mantovano è crollato un silos e un bambino di 3 anni è morto travolto dal mangime - Agenzia_Italia : Nel Mantovano è crollato un silos e un bambino di 3 anni è morto travolto dal mangime -