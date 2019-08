Bio-on denuncia Quintessential | “Diffuse notizie false”

Pedofilia online - madre denuncia lo scamBio di materiale in chat tra ragazzi : 51 indagati : Tutto è cominciato con la denuncia di una mamma di Catania. La donna, sbirciando sul telefonino del figlio adolescente, aveva fatto una brutta scoperta: una serie di immagini a luci rosse molto esplicite, tra le quali anche diverse con minori come protagonisti. In particolare le foto erano state inviate in due chat di WhatsApp a cui il ragazzo si era iscritto, chiamate 'Tana della Luna' e 'ScoobyDank'. Si tratta di gruppi che inizialmente erano ...