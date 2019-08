Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN AGGIORNAMENTO DI RILEVO PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRIINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI CHE SARANNO AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 19.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO, UN INCIDENTE CREA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA VERSO LATINA, CI SONO CODE TRA POMEZIA E VIA DELLA CASTAGNETTA, IN DIREZIONE DI Roma CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO TRA L’INFERNETTO E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 18.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL LITORALE SUD DI Roma TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI RESTANDO NELLA PROVINCIA DI Roma SULLA REGIONALE DI FIUGGI CONCLUSO, AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA, L’ INTERVENTO DI PULIZIA DEL MANTO STRADALE A CURA DI ASTRAL SPA, A SEGUITO DI UNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 17.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE IN A1 Roma NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE Roma. TRAFFICO SCORREVOLE. SUL LITORALE SUD DI Roma TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CASTEL FUSANO E ANZIO, NELLE DUE DIREZIONI SULLA REGIONALE DI FIUGGI ATTIVO MOMENTANEO SENSO UNICO ALTERNATO AL KM 63 TRA I COMUNI DI CAVE E PALESTRINA PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 Roma NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE Roma. 3 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA. RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA VIA TIBERINA, AL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. RIAPERTO IL TRANSITO CON SENSO UNICO ALTERNATO. AL MOMENTO RESIDUE CODE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE IN A1 Roma NAPOLI AL KM 690 IN DIREZIONE Roma. 2 KM DI CODA TRA CAIANELLO E SAN VITTORE, SI CIRCOLA SOLO SU UNA CORSIA. CODE PER CURIOSI VERSO NAPOLI. A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSA LA VIA TIBERINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL KM 4, CI TROVIAMO ALL’ALTEZZA DI BORGO SANT’ISIDORO. AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA L’INNESTO CON LA A24 Roma-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, ANCORA CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE, CON RIPERCUSSIONI SULLA BRETELLA DELLA A1 Roma-NAPOLI, CODE DAL BIVIOPER LA A24 Roma-TERAMO TUTTO IN DIREZIONE SUD SULLA VIA ANAGNINA RISOLTO L’INCIDENTE, AVVENUTO IN PRECEDENZA IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, CODE IN DIMINUZIONE TRA L’INNESTO DELLA A1 Roma-NAPOLI E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA VIA CASSIA, A MONTEFIASCONE RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ORA IL TRAFFICO E’ REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA STRADA OMBRONE MENTRE SULLA VIA ANAGNINA A SEGUITO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO IL LITORALE LAZIALE PARTIAMO DALL’AURELIA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PROSEGUIAMO SULLA VIA LITORANEA, ANCHE QUI TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DIARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA PIU’ A SUD CODE SULLA VIA FLACCA IN PROSSIMITA’ DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 3 AGOSTO 2019 ORE 98.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON PONTINA PER LAVORI CI SONO CODE DA VIA DELLA MAGGIONA A VIA LAURENTINA, VERSO LATINA SI TRATTA DI INTERVENTI A CURA DI ANAS PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA TRACAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRMBE LE DIREZIONI PROSEGUIAMO LUNGO IL LITORALE LAZIALE, ALTRI RALLENTAMENTI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA ...