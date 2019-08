Napoli | donna arrestata per omicidio stradale a Ischia | la vittima è un turista 16enne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2019) Aveva già investito e ucciso un carabiniere nel 2012. La stessa persona, sabato scorso ha travolto un ragazzo albanese di 16 anni, uccidendolo. Unadi 40 anni è stataadper l’di James Veismaili. Il giovane era da due settimane in vacanza sull’isola al largo di, ospite della sorella. Secondo la ricostruzione della polizia, lastava procedendo ad alta velocità quando ha perso il controllo della sua auto: ha imboccato una curva ma non è riuscita a completarla, investendo in pieno il giovane che camminava sul margine destro della carreggiata di via Vicinale Fasolara. A tradire la dipendente d’albergo potrebbe essere stato un improvviso colpo di sonno. Nulla hanno potuto gli operatori sanitari del 118 accorsi subito sul luogo dell’incidente. Il gip ha disposto agli arresti domiciliari. L'articolo...

