Giustizia | Salvini | “Tre gradi di giudizio in 4 anni” Caiazza Ucp | “Cronometro non ha

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) “Io speravo in una riforma più efficace e coraggiosa di quella che ci hanno sottoposto. Che non accorcia processi, che non garantisce galera certa agli spacciatori, noi vogliamo togliere le attenuanti generiche… Bonafede si arrende allo status quo, parla di processi di 6 anni. Noi pensiamo che i tredisi possono concludere in quattro anni, per esempio”. Matteo, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ripropone la sua idea di ragionevole durata del processo rispondendo a una domanda sul tema che ha mandato in fibrillazione il governonelle ultime ore. Sulla questione già ieri era intervenuto il ministero della, Alfonso Bonafede: “Se il punto, se l’obiettivo è veramente ridurre i tempi del processo penale, e non c’entrano niente separazione delle carriere e intercettazioni, come ho sempre detto, con il M5S sfondano una porta ...

