ESET | attenti al ransomware che si diffonde via SMS e prende di mira dispositivi Android

Fonte : laragnatelanews

(Di venerdì 2 agosto 2019) Isono una delle categorie di malware più temute e diffuse degli ultimi anni a livello globale. La diffusione di questa minaccia informatica si è estesa nel mondo in modo capillare seminando migliaia di vittime. Il funzionamento di questi malware è già ampiamente noto. Quando un dispositivo viene infettato da un, i dati al suo interno vengono crittografati impedendo al legittimo proprietario di accedervi nuovamente. A quel punto i cyber-criminali chiedono al malcapitato un riscatto, da pagare in bitcoin in modo da essere impossibile da rintracciare, per poter ottenere nuovamente accesso ai propri dati. Ebbene, i ricercatori di sicurezza informatica della societàhanno scoperto in queste settimane una nuova famiglia dichedima, rispetto ad altri malware della stessa categoria, mostra una serie di anomalie, ma non ...

