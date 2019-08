Clima | ONU | “Giugno e luglio i mesi più caldi della storia”

Clima - Clean Air Initiative : l’ONU chiede l’impegno dei governi per una qualità dell’aria sicura per i cittadini : In vista del prossimo vertice di azione per il Clima del 2019, le Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (ONU per l’ambiente) e la Coalizione per il Clima e l’aria pulita hanno annunciato oggi la “Clean Air Initiative“, invitando i governi a tutti i livelli ad aderire all’iniziativa. La “Clean Air Initiative” invita i ...