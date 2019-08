WTA San Jose – Sabalenka non stecca | Coco Vandeweghe eliminata in due set

WTA San Jose – Elina Svitolina in scioltezza ai quarti : Kasatkina spazzata via in due set : Elina Svitolina accede ai quarti di finale del WTA di San Jose: la tennista ucraina supera Daria Kasatkina dopo due set Bastano 1 ora e 6 minuti ad Elina Svitolina per avere la meglio su Daria Kasatkina (numero 40 WTA) e accedere ai quarti di finale del WTA di San Jose. La tennista ucraina, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è imposta in due set vinti con il punteggio di 6-3 / 6-1. Ai quarti di finale Svitolina affronterà la greca Maria ...

WTA San Jose – Azarenka batte Tan e vola agli ottavi : Venus Williams ko contro Mattek-Sands : Vika Azarenka supera in due set Harmony Tan e vola agli ottavi del WTA di San Jose: Venus Williams sconfitta nel derby USA da Bethanie Mattek-Sands Due campionesse Slam in campo nella notte italiana sul tennis court del WTA di San Jose. Vika Azarenka, numero 38 al mondo, ha sconfitto senza troppi problemi la francese Harmony Tan, arrivata nel main draw dalle qualificazioni. La tennista bielorussa si è imposta sulla numero 244 al mondo in ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : Bethanie Mattek-Sands elimina Venus Williams - esordio vincente per Victoria Azarenka : Si sono conclusi nella giornata di oggi i primi turni del torneo WTA di San Josè, il cui nome ufficiale è Silicon Valley Classic. Andiamo a vedere cos’è successo nei sei incontri della notte (e primissima mattina) italiana. La notizia più clamorosa è certamente quella relativa all’eliminazione, nel match delle wild card, di Venus Williams, che cade vittima del colpo di mano di Bethanie Mattek-Sands. La nativa del Minnesota passa dopo ...

Tennis - WTA San Jose 2019 : i risultati di lunedì 29 luglio. Buona la prima per Suarez Navarro - Kasatkina e Sakkari : Comincia la stagione sul cemento americano nel circuito WTA e tra i primi tornei c’è quello di San Jose. Esordio con vittoria per la spagnola Carla Suarez Navarro, testa di serie numero sei, che ha superato con un doppio 6-3 la polacca Magda Linette. Oltre alla vittoria della Tennista iberica, c’è da segnalare anche quella della russa Daria Kasatkina, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione. La numero 40 del mondo ha ...

WTA Palermo – Martina Trevisan eliminata al primo turno - la francese Cornet ribalta l’azzurra in tre set : La tennista italiana vince il primo set salvo poi farsi rimontare dalla propria avversaria, che stacca così il passo per il secondo turno Martina Trevisan esce di scena al primo turno del torneo WTA di Palermo, perdendo in tre set contro la francese Cornet. La tennista italiana non riesce a difendere il set di vantaggio ottenuto in avvio di partita, cedendo alla propria avversaria con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1 dopo due ore e ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : una grande Martina Trevisan non basta - Alizé Cornet va al secondo turno : Un’autentica battaglia non basta a Martina Trevisan per avere ragione di Alizé Cornet nel primo turno del WTA di Palermo. In un match lunghissimo, arrivato alla soglia delle tre ore, la francese batte la toscana con il punteggio di 6-7(5) 6-4 6-1 ed accede al secondo turno, dove si troverà di fronte la tedesca Anna-Lena Friedsam, che ha sconfitto la svizzera Stefanie Voegele per 6-2 7-6(6). Il primo set sembra andare rapidamente nella ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Aleksandra Krunic batte in due set Jessica Pieri al primo turno : Finisce con una sconfitta netta ma abbastanza onorevolmente per Jessica Pieri l’esordio nel circuito maggiore nel WTA International sulla terra rossa di Palermo. La 22enne nativa di Lucca è stata battuta col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 27 minuti dalla serba Aleksandra Krunic. La toscana specialmente nel secondo set ha tentato di tenere testa alla 26enne di Belgrado che la precede di oltre 200 posizioni nella classifica mondiale, 103 contro ...

WTA Palermo – Fuori al primo turno Jessica Pieri : la tennista azzurra sconfitta da Aleksandra Krunic : Jessica Pieri sconfitta al primo turno del WTA di Palermo: la tennista italiana ko contro la serba Aleksandra Krunic Dopo 1 ora e 27 minuti di gioco, Jessica Pieri è stata eliminata dal WTA di Palermo. La tennista italiana, numero 354 del ranking WTA, è stata eliminata al primo turno dal torneo siciliano. Jessica Pieri, entrata nel main draw tramite le qualificazioni, è stata sconfitta dalla serba Aleksandra Krunic, numero 103 della ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : Fiona Ferro batte Alizé Cornet e vince il suo primo titolo in carriera sul circuito maggiore : Nella finale tutta francese del WTA di Losanna a prevalere è Fiona Ferro su Alizé Cornet. Il 6-1 2-6 6-1 consegna alla ventiduenne di Libramont-Chervigny il primo successo sul circuito maggiore e anche il miglior ranking in carriera (numero 74), mentre la connazionale da lunedì sarà fuori dalle prime 50. Il primo set vede un autentico assolo di Ferro, che in soli 27 minuti riesce ad approfittare di una partenza molto lenta della sua avversaria ...

WTA Losanna – Fiona Ferro trionfa in finale : sconfitta Alizè Cornet al terzo set : Fiona Ferro trionfa nella finale del WTA di Losanna: la tennista francese si impone al terzo set sulla connazionale Alizè Cornet Fiona Ferro trionfa nella finale del WTA di Losanna. Derby tutto francese nell’ultimo atto del torneo svizzero con Fiona Ferro, numero 98 del ranking mondiale femminile capace di strappare la vittoria finale alla connazionale, e favorita, Alizè Cornet (numero 48 WTA). Fiona Ferro si è imposta al terzo set dopo 1 ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : finale tutta francese tra Alize Cornet e Fiona Ferro : La finale del WTA International sulla terra battuta svizzera di Losanna sarà un derby tutto francese tra due Tenniste entrambe provenienti dal dipartimento delle Alpi Marittime: la giocheranno la 22enne di Valbonne Fiona Ferro e la 29enne di Nizza Alize Cornet. Ferro, numero 98 del mondo, ha conquistato la sua prima finale nel circuito maggiore WTA battendo per 6-1 6-4 in un’ora e 31 minuti la mancina naturalizzata statunitense di nascita croata ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : semifinali all’odor di Francia con Fiona Ferro e Alizé Cornet : Si sono disputati oggi i quarti di finale al torneo WTA di Losanna, con un particolare odore francese, visto che sono due quelle qualificate per le semifinali dell’International svizzero. Nella parte bassa del tabellone, che è la prima a scendere in campo, la vera battaglia la giocano l’americana Bernarda Pera e la cinese Xin-Yun Han: l’una vince il primo set 6-0, l’altra il secondo 7-5, ma nel terzo è la numero 85 del ...

Tennis - WTA Losanna 2019 : avanzano Teichmann e Stosur - fuori Potapova e Buzarnescu : Si sono completati gli ottavi di finale del torneo WTA International di Losanna: sulla terra battuta elvetica oggi gli ultimi quattro incontri in programma hanno delineato gli altri due quarti, i quali verranno giocati interamente domani. Continua la caduta delle teste di serie, infatti tra le migliori otto resta soltanto la numero tre, la transalpina Alizé Cornet. Eliminata infatti oggi la numero 4, la romena Mihaela Buzarnescu, rimontata e ...

Tennis : annunciate le wild card del WTA di Palermo. Sara Errani il nome principale - ci sono anche Gatto-Monticone - Paolini e Trevisan : sono stati annunciati i nomi delle quattro wild card che giocheranno in tabellone principale nel torneo WTA di Palermo, che avrà luogo la prossima settimana. L’organizzazione della trentesima edizione del maggior evento Tennistico di Sicilia, tornato quest’anno dopo un’assenza che durava dal 2013, ha deciso di portare sulla terra palermitana Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Particolare è ...