Uomo di 40 anni una mattina si sveglia con fratture multiple e insanguinato | non ricorda

Condannato a morte per aver ucciso un Uomo ma dopo dieci anni la vittima ricompare : Un uomo in Cina era stato Condannato a morte con pena sospesa per aver ucciso un uomo. L’uomo si chiama Zhao Zuohai e abitava in un villaggio in una zona di campagna della Cina centrale ed era stato accusato di aver ucciso Zhao Zhenxiang. I due abitavano nello stesso villaggio e iniziarono a litigare animatamente. Al culmine della lite, Zhao Zuohai, secondo gli inquirenti, aveva ucciso Zhao Zhenxiang. Il presunto omicida si era sempre ...

Elton John : "29 anni fa ero un Uomo distrutto - poi trovai il coraggio di chiedere aiuto..." : "29 anni fa oggi ero un uomo distrutto". Inizia così il post che Elton John ha pubblicato su Facebook nelle scorse ore per ricordare l'anniversario di quando ha deciso di smettere con l' alcol. Il cantautore ha aggiunto:Finalmente ho preso il coraggio di dire tre parole che avrebbero cambiato la mia vita: ho bisogno di aiuto. Grazie alle persone generose che mi hanno aiutato nel viaggio verso la sobrietà. Sono eternamente grato.prosegui la ...

Primo Levi : l’autore di “Se questo è un Uomo” nasceva 100 anni fa : Il 31 luglio del 1919 nasceva Primo Levi. Lucido narratore dell’orrore di Auschwitz, prima dell’esperienza partigiana e della cattura e dopo la liberazione dal campo di concentramento tedesco, Levi è stato anche uomo di scienza. La sua passione per la chimica ha dato forma a quella per la scrittura: da “Se questo è un uomo” a “Il sistema periodico”, ecco le sue opere più belle.Continua a leggere

Francoforte - muore bimbo di otto anni spinto da un Uomo sotto un treno : La tragedia si è consumata questo lunedì 29 luglio, a Francoforte. Un bambino ha perso la vita sotto le rotaie di un treno ad alta velocità. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che il piccolo sia stato spinto da un uomo, già arrestato dalle Forze dell'Ordine. Il tragico incidente alla stazione tedesca Un uomo di circa 40 anni è stato fermato dalla Polizia di Francoforte, con l'accusa di aver spinto sul binario 7 una madre con il suo bambino. ...

Francoforte - bimbo di 8 anni spinto sotto un treno muore davanti alla madre : fermato Uomo : Il piccolo di 8 anni è rimasto schiacciato sotto un convoglio alta velocità alla stazione ferroviaria di Francoforte, in Germania, dopo che un uomo lo ha gettato sui binari mentre arrivava il treno. Il dramma davanti agli occhi della madre ora sotto shock. Il 40enne è stato arrestato e vine interrogato per capire il motivo del gesto.Continua a leggere

Roma - carabiniere ucciso a coltellate : aveva 35 anni. Caccia all'Uomo - quattro persone ascoltate in caserma : Sono state fermate due persone in merito all'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a coltellate questa notte a Roma, nel quartiere Prati, durante il fermo di due uomini,...

Andria - agguato di stampo mafioso in pieno centro : muore un Uomo di 62 anni : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato ieri sera in Puglia, precisamente ad Andria, in via Ospedaletto, dove intorno alle ore 22:00 si sono vissuti momenti di vera paura. Infatti, un uomo, Vito Capogna, di 62 anni, è stato assassinato a colpi di pistola. Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta del Mezzogiorno, sarebbero stati almeno quattro o cinque i colpi d'arma da fuoco che hanno colpito la vittima. Si è trattato di un agguato di ...

First Man – Il Primo Uomo - la storia dell’allunaggio con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong - è finalmente su SKY Cinema : “Questo è un piccolo passo per un Uomo, ma un grande balzo per l’umanità”. Lo spettatore entra in sala certo che saranno queste parole ad emozionarlo, le parole del Primo Uomo sulla luna. Saranno invece i suoni e le interpretazioni a impressionare la platea. First Man – Il Primo Uomo, la storia dell’allunaggio con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong , è finalmente su SKY Cinema. Il regista Damien Chazelle, classe 1985, riporta sullo ...

Uomo di 80 anni non si lava da quando ne aveva 20 - come vive : Un Uomo di 80 anni non entra in contatto con l’acqua da quando di anni ne aveva 20, dunque è da 60 anni che non si lava. L’Uomo, Amou questo è il suo nome è convinto che l’acqua porti malattie e per questo non la tocca e non la usa per lavarsi. Lui è felice, sta bene e non intende cambiare le sue abitudini. quando era ragazzo e fino a 20 anni è stato costretto dai genitori a lavarsi costantemente ma poi, diventato adulo ha potuto scegliere ...

Portoferraio. Esplosione in Via De Nicola : morto un Uomo di 68 anni - dispersa la moglie : Alba di morte e distruzione alle 4.40 in Via De Nicola a Portoferraio sull’Isola d’Elba. Una palazzina di due piani

Un Uomo fa il baby-sitter ad un bambino di 11 anni e con lui va in supermercato a rubare : Un uomo si stava occupando di un bambino di 11 anni facendogli da baby sitter. Un pomeriggio ha deciso di uscire con il bambino per andare a fare una passeggiata e i due sono entrati in un supermercato. Lì l’uomo ha rubato delle merce e poi è uscito senza pagare. La sorveglianza si è accorta del movimento strano dell’uomo tra gli scaffali e l’ha seguito fino al parcheggio delle macchine dove l’uomo che si è accorto di avere la ...