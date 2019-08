Scalfarotto in carcere dai due americani Salvini lo critica | Zingaretti si dissocia

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 1 agosto 2019) Il deputato del Pd Ivanha fatto visita ai dueindagati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, aldi Regina Coeli. “Per verificare le condizioni dei due imputati”, ha commentato su Facebook. Il legale di Gabriel: “Il ragazzo è molto provato, non sapeva del coltello di Elder” La visita ha suscitato l’indignazione di Matteoche, in un tweet, ha commentato: “Il Pd va ina verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole”.Il PD va ina verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato...Non ho parole!!! #MarioCercielloRega#Carabinereuccisopic.twitter.com/17oHxDSLv2— Matteo(@matteomi) July 31, 2019Anche Nicola, segretario del Pd, non ha sposato l’iniziativa ...

