Truffa on line | denunciati due abruzzesi Erano riusciti a farsi mandare denaro per

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Chieti - Fingono di voler acquistare un'auto e riescono adare dal venditore un anticipo per la compravendita, per poi sparire: due giovanisono statiperdai carabinieri di Isernia. Il raggiro, ai danni di un isernino è stato messo in atto attraverso un portale per e-commerce, scelto dal venditore per proporre l'auto agli internauti. L'uomo è stato contattato dai dueche - secondo la ricostruzione dei carabinieri - "hanno fatto credere alla controparte che fosse necessaria una somma di, in anticipo, per l'istruttoria della pratica amministrativa di compravendita". Quando il venditore "ha accreditato il, mediante ricariche su carta postepay in uso aitori, i due hanno fatto perdere le proprie tracce". La vittima ha denunciato l'accaduto in caserma facendo avviare le ...

