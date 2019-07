Maxi-emendamento | 34 | 6 mln a Municipi | via fondi Metro C in attesa Mit

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Roma – La Giunta presentera’ in Assemblea capitolina uncollegato all’assestamento di bilancio, in discussione in Aula e in scadenza di legge oggi, che stanzia, tramite avanzo, maggiori risorse aiper investimenti su scuole e asili, strade, mercati, sociale (come centri anziani e centri antiviolenza) per oltre 34,6 milioni di euro, che si andranno ad aggiungere al Piano investimenti della manovra, e al tempo stesso prevede lo stralcio di circa 5,9 milioni per il finanziamento della project review per il proseguimento della costruzione dellaC oltre i Fori Imperiali. Le risorse per la linea C, hanno assicurato dal Campidoglio, vengono stralciate perche’ in autunno sara’ firmata la convenzione con il Mit per un finanziamento di 145 milioni di euro in tre anni da parte dello Stato per lepolitane capitoline, di cui 10 ...

