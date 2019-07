Brugiatelli sull' omicidio del carabiniere Cerciello | Non sono né un informatore né

Fonte : agi

(Di mercoledì 31 luglio 2019) È arrivato a Roma in tarda mattina e ha trovato alloggio in un hotel di lusso nel quartiere di Monte Mario, Ethan Elder, il padre di Lee Finnigan Elder, il 19enne californiano che ha ucciso con undici coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega. "Io e mia moglie, dopo aver visto la foto di Hjorth bendato, abbiamo temuto per la sorte di nostro figlio. Ma siamo stati rassicurati sul fatto che non ha subito alcun maltrattamento", ha detto l'uomo che spera di incontrare in breve tempo Lee, rinchiuso nel carcere di Regina Coeli. Oggi è stato anche il giorno di Sergio, l'uomo al quale i due americani hanno rubato lo zainetto dalle parti di piazza Mastai e che con la sua segnalazione al 112 ha fatto sì cheRega e il collega Andrea Varriale si mobilitassero per recuperarlo incontrando gli autori del furto. Un appuntamento in via Pietro Cossa ...

