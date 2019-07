Il comandante Gargaro | Giusto andare in borghese Stop presunte ombre e

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) L’operazione è stata eseguita nel modo corretto, quindi non è necessario parlare die misteri sul caso della morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Questo emerge dalla conferenza stampa dei carabinieri sul caso dell’omicidio del vicebrigadiere, aperta con l’intervento del procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino che ha sottolineato che il carabiniere “era uno dei tanti che in silenzio e con sacrificio era orgoglioso della divisa”. “Deve essere chiaro il senso di quello che è accaduto: è caduto un servitore dello Stato nell’adempimento del suo dovere. Un dovere duro, essenziale e determinante per garantire l’esistenza dello Stato e garantire il rispetto della legge sempre e comunque”. Prestipino ha sottolineato, parlando del trattamento riservato in caserma ai ragazzi americani ...

