Conti pubblici | Zingaretti | ‘no tagli a scuola | sanità e sicurezza’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Roma, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Anche oggi Salvini e Di Maio litigano davanti alle telecamere e nei social ma poi non mollano le poltrone. Tutto molto noioso, se non fosse che gli italiani pagano il prezzo dell’immobilismo totale”. Lo afferma il segretario del Pd Nicola. “In questi mesi – aggiunge – hanno fatto saltare ie nella manovra rischiamo il ritorno deiai servizi. Non si azzardino a toccaree sicurezza. Nella manovra chiederemo investimenti per cantieri green e creare lavoro, sostegno allae 10 miliardi in 3 anni per la, o la difesa della salute è a rischio. Questa è l’Italia che vogliamo, non questa telenovela ‘poltrone e potere'”.L'articolo, ‘noe sicurezza’ CalcioWeb.

CottarelliCPI : Quanto si risparmia tagliando 345 parlamentari? 57 mln all'anno (0,007% della spesa pubblica). Un taglio minimo, no… - Linkiesta : Il Quirinale vuole mettere al sicuro europeismo e conti pubblici, e vorrebbe Draghi come successore al Colle. Il ri… - Italia_Notizie : Conti pubblici, gli esami non vanno in vacanza: il 9 agosto arriva il rating di Fitch -