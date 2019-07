Formula 1 | la Ferrari fa chiarezza sui problemi occorsi a Vettel e Leclerc in Germania

Formula 1 - Lewis Hamilton ammette : “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il contesto della battaglia” : Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà ...

Formula 1 – Hamilton scatta davanti a tutti - Ferrari attardate : la griglia di partenza del Gp di Germania : Il pilota della Mercedes partirà davanti a tutti domani, al suo fianco la Red Bull di Verstappen. Indietro le Ferrari, con Leclerc decimo e Vettel ultimo Le qualifiche del Gp di Germania incoronano Lewis Hamilton, il pilota della Mercedes si prende l’87ª pole position in carriera, la terza sul tracciato di Hockenheim, precedendo la Red Bull di Max Verstappen. Seconda fila per Valtteri Bottas e Pierre Gasly, con le Ferrari attardate ...

Formula 1 – Verstappen sorride a metà : “siamo vicini a Ferrari e Mecedes ma c’è del lavoro da fare” : Verstappen sorride a metà dopo il 5° posto ottenuto nelle FP2 del Gp di Germania: il pilota della Red Bull è pronto a diminuire il gap da Ferrari e Mercedes Quinto posto per Max Verstappen nelle FP2 del Gp di Germania. Il pilota della Red Bull si è piazzato dietro al duo di testa composto dalle Ferrari di Leclerc e Vettel e alla coppia Mercedes Hamilton-Bottas. Un gap che non spaventa Verstappen, ma che va colmato col duro lavoro, come lo ...

Formula 1 – Concluse le FP2 del Gp di Germania : doppietta Ferrari - le Mercedes inseguono! [TEMPI] : Concluse le FP2 del Gp di Germania con Charles Leclerc che ha chiuso con il miglior tempo davanti a Vettel e alle due Mercedes di Hamilton e Bottas Dopo la doppietta Ferrari nelle FP1, con Vettel davanti a Leclerc, i due piloti della rossa si scambiano le posizioni al termine delle FP2. Nella seconda e ultima sessione di prove libere odierna, la Ferrari continua a far registrare il miglior tempo e sembra trovarsi a suo agio nonostante il ...

Formula 1 – Terminate le FP1 del Gp di Germania : Ferrari davanti a tutti - Hamilton subito a ruota [TEMPI] : Vettel e Leclerc dettano il passo al termine della prima sessione di prove libere, precedendo Hamilton e Verstappen. Leggero fuori pista nel finale per Bottas subito davanti le due Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, Sebastian Vettel fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:14.013 e precedendo il compagno di squadra Leclerc di due decimi. LaPresse Un ottimo inizio per il Cavallino, ...

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

Formula 1 – Button non cambia idea : “Hamilton in Ferrari? Potrebbe essere la fine della sua carriera” : Jenson Button ribadisce la sua idea: l’ex pilota di Formula 1 boccia l’idea di un futuro di Hamilton in Ferrari La stagione 2019 di Formula 1 ha regalato finora poco spettacolo in pista ma tante polemiche. Solo nelle ultime gare i piloti hanno regalato emozioni forti al pubblico con delle lotte appassionanti. La Mercedes domina in maniera indiscussa, con Lewis Hamilton leader del mondiale, seguito dal suo compagno di squadra ...

Formula 1 - GP Germania : un'occasione di rivincita per la Ferrari : Alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, Sebastian Vettel poteva contare su una monoposto ancora competitiva e che sembrava condurlo verso la conquista del titolo iridato. Fino ad allora il suo percorso aveva presentato alcuni inconvenienti (in Cina Verstappen lo tamponò a pochi giri dalla fine, facendolo concludere solamente ottavo) o alcune penalità (in Austria i commissari decisero di punirlo con 3 posizioni sulla griglia di partenza), ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

Formula 1 - Horner mette paura a Ferrari e Mercedes : “ecco cosa abbiamo in mente di fare in Ungheria” : Il team principal della Red Bull ha rivelato come tutta la scuderia stia spingendo a tutta per migliorare ulteriormente la vettura di Verstappen e Gasly La Red Bull ha ormai colmato il gap che la divideva ad inizio stagione con la Ferrari, mettendo nel mirino niente meno che la Mercedes. Max Verstappen ha vinto in Austria e raccolto altri podi che gli hanno permesso di mettersi alle spalle in classifica sia Vettel che Leclerc, diventando ...