Due persone sono morte in un locale di Gwangju | in Corea del Sud | a causa del crollo di

Los Angeles - stermina la sua famiglia e Due persone a caso : 26enne arrestato : Aurora Vigne È successo a Los Angeles. Il giovane ha aperto il fuoco contro il padre e il fratelo, uccidendoli, e poi ha ferito la madre. Mentre si è dato alla fuga ha freddato altre due persone Ha impugnato la pistola e ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo il padre e il fratello. La follia omicida ha avuto luogo a Los Angeles la notte scorsa. Il ragazzo 26enne ha anche tentato di uccidere la madre, che fortunatamente ...

Carabiniere ucciso a Roma : fermate Due persone. I dettagli del caso : Otto coltellate per guadagnare la fuga. Otto coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E’ successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, per un “cavallo di ritorno” di una borsa, rubata poco prima da due ladri. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello ...

Uccide padre - fratello e altre Due persone in strada : Los Angeles, 26 lug. (AdnKronos/Dpa) – Un ventiseienne di Los Angeles ha aperto il fuoco la notte scorsa nella casa della sua famiglia Uccidendo il padre, il fratello e ferendo la madre. Poi si è dato alla fuga e in un distributore di benzina ha ucciso un’altra donna e poi un uomo che viaggiava a bordo di un autobus. La polizia, che ha alla fine catturato Gerry Dean Zaragoza, ancora non ha stabilito il movente del killer. ...

Carabiniere ucciso a Roma con 8 coltellate per 100 euro : Due persone in caserma : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due rapinatori che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto...

Carabiniere ucciso : Due persone ascoltate in caserma a Roma : Vanno avanti s ritmi serrati le ricerche dei due che questa notte hanno accoltellato e ucciso il vicebrigadiere dell'Arma, Mario Cerciello Rega, 35 anni. Due persone sono state accompagnate nella caserma dei carabinieri del Nucleo Investigativo. I due, che saranno ascoltati dai militari, non sono al momento in stato di fermo.

Controlli contro spaccio droga : Due persone in manette e diversi sequestri : Roma – In due diverse operazioni antidroga gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, hanno arrestato un uomo ed una donna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il primo a finire in manette e’ stato un romano di 57 anni, gia’ oggetto di indagine da parte degli investigatori perche’ sospettato di detenere stupefacente in casa, in zona Don Bosco. Il ...

Migranti : altri Due sbarchi a Lampedusa - arrivate venti persone sue Due barchini : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - altri due sbarchi a Lampedusa, dove poco fa sono arrivati due barchini con a bordo 20 persone in tutti. Sulla prima barca in vetroresina c'erano sette uomini, arrivati a Capo Ponente. Nel secondo caso, sono arriate 13 persone, tra cui una donna e un minore.

Due adolescenti scompaiono da casa ma poco dopo si scopre la verità : hanno ucciso tre persone e ora sono ricercati : Da persone scomparse ad assassini nati. Nell’ultime ore, tra le lande dell’immenso Canada, da ovest a est, è caccia a due adolescenti, Kam McLeod (19 anni) e Bryer Smegelsky (18 anni). I due ragazzi sarebbero prima spariti da casa il 12 luglio da Port Alberni, nell’estremo ovest del British Columbia, senza lasciare traccia. Poi con il passare delle ore, e dei giorni, da “missing” le loro foto sono diventate quelle di due pericolosi ricercati per ...

Caccia a Due adolescenti sospettati di aver ucciso tre persone : "Sono pericolosi - non avvicinateli" : Il caso sta scuotendo in questi giorni il Canada: la morte violenta delle tre vittime - una coppia di turisti e un terzo...

Isola d’Elba - esplode palazzina nella notte : tre persone ferite e Due disperse : Erano le 4.50 di martedì notte quando, forse a causa di una fuga di gas, è esplosa una palazzina bifamiliare a Portoferraio, sull’Isola d’Elba. Cinque le persone rimaste coinvolte nel crollo: tre sono state estratte vive dalle macerie e trasportate in ospedale, un’altra è stata individuata dai soccorritori ma non ancora raggiunta mentre una quinta risulta ancora dispersa. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con le ...

Isola d'Elba - esplode palazzina : Due dispersi - tre persone estratte vive : Una palazzina a due piani è esplosa alle 4.50 a Portoferraio, all'Isola d'Elba. Tre persone sono state estratte dalle macerie e portate in ospedale, due i dispersi. Sono in corso le...