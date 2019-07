Asia Nuccetelli dice la sua sul primo libro di Giulia De Lellis

Asia Nuccetelli - grave infortuno per il suo cavallo/ Video 'Dolore straziante' : Asia Nuccetelli , grave infortuno per il suo cavallo . Lungo e straziante post su Instagram: 'Ho pianto sino a strapparmi i capelli'

Ho pianto fino a strapparmi i capelli! Asia Nuccetelli e l'infortunio del suo cavallo : La figlia di Antonella Mosetti, dopo la parentesi televisiva del Grande Fratello, è diventata una horserider conquistando numerosi premi. Ora però il suo cavallo ha subito un brutto infortunio, mettendo a rischio la sua carriera sportiva e lasciando nel dolore la giovane\\ Sono lontani i tempi in cui Asia Nuccetelli entrava nella casa del Grande Fratello Vip per fare la sua esperienza televisiva. A tre anni di distanza, dopo ...

Ho chiuso coi ritocchini estetici! Asia Nuccetelli ha un nuovo fidanzato : La figlia di Antonella Mosetti, ospite di Barbara D'Urso a 'Pomeriggio Cinque', ha rivelato di non essere mai stata depressa dopo la fine della sua storia con Gianfranco Battistini. Ora ha un nuovo amore e ha chiuso per sempre con la chirurgia estetica. La figlia 22enne di Antonella Mosetti è più in forma che mai, cosa che la conduttrice non ha mancato di farle subito notare. La ragazza ha risposto che è tutto merito dell’amore.--È infatti ...

Asia Nuccetelli : "Le nozze con Gianfranco? Non è andata come volevo" - : Luana Rosato Asia Nuccetelli ha parlato per la prima volta a Pomeriggio Cinque delle nozze saltate con l'ex fidanzato, Gianfranco Battistini, ma ha scelto di non spiegare i dettagli della fine della relazione Barbara d’Urso ha ospitato nel salotto di Pomeriggio Cinque Asia Nuccetelli, che per la prima volta ha parlato delle nozze saltate con Gianfranco Battistini. La figlia di Antonella Mosetti e il surfista romano avevano annunciato ...