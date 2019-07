Torino, viveva da un anno e mezzo con un cuore artificiale: trapianto salva bimbo di 3 anni (Di venerdì 26 luglio 2019) Un trapianto di cuore e una nuova vita che finalmente può iniziare dopo 520 giorni di attesa. Da diciotto mesi un bimbo che oggi ha 3 anni viveva in una camera di ospedale grazie a un cuore artificiale: l’intervento riuscito al Regina Margherita di Torino gli darà la possibilità di tornare a casa. (Di venerdì 26 luglio 2019) Undie una nuova vita che finalmente può iniziare dopo 520 giorni di attesa. Da diciotto mesi unche oggi ha 3 anniin una camera di ospedale grazie a un: l’intervento riuscito al Regina Margherita digli darà la possibilità di tornare a casa.

All’ospedale Regina Margherita di Torino è andato in scena un piccolo miracolo. Un bambino di tre anni è stato salvato da un trapianto di cuore ed è pronto per tornare a casa e vivere una vita normale. Per un periodo lungo metà della sua vita il piccolo ha vissuto connesso a un cuore artificiale. Un cuore artificiale che per diciotto mesi ha tenuto in vita il bambino, affetto dalla nascita da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa. Il trapianto è avvenuto all’ospedale nel capoluogo piemontese nei giorni scorsi, dopo 520 giorni in attesa della donazione trascorsi nella stanza numero dieci della Cardiochirurgia pediatrica. Il cuore per il piccolo è arrivato da Bergamo, grazie anche all'equipe dell'elisoccorso del 118, che ha messo a disposizione un volo per ridurre al minimo i tempi di trasporto. L’intervento è riuscito nonostante le condizioni preoperatorie del piccolo non fossero ottimali e ora il bambino, dopo aver trascorso una vita “prigioniero” in ospedale, si sta riprendendo e proverà a vivere una vita normale.