Sulla manovra Di Maio sta con Conte e Tria E la flat tax è ancora un mistero

Nuovo scontro Sulla manovra - Salvini : "Serve choc fiscale" : "Nel 2020 sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana". Con queste parole pronunciate durante un'intervista a Sky Tg 24 il Ministro Tria ha riacceso le polemiche con la Lega, che continua a sostenere l'intenzione di voler operare uno "choc fiscale" abbandonando la prudenza.Tria non ha escluso la Flat Tax, ma ha parlato di un cambiamento graduale perché per attuarla andrebbero cancellate alcune agevolazioni fiscali ...

Governo - crisi lontana (per ora) ma Sulla manovra lo scontro è già "totale" : Salvini contro Tria sulla manovra: "Se il ministro dell'Economia pensa di fare una manovra da robetta non sarà il nostro...

Qui Dimaro. Mattinata di lavoro Sulla manovra per gli azzurri : Undicesimo giorno di ritiro per gli azzurri, siamo giunti già al giro di boa di questo ritiro pre-campionato. Carlo Ancelotti delinea sempre più i tratti del suo Napoli fra esperimenti e conferme in questo caldo e assollato martedì. A Dimaro Folgarida, davanti ai consueti spalti affollati dai tifosi, gli azzurri inizano la seduta mattutina subito con una partitella 9 contro 9 a campo ridotto e senza porte: massimo due tocchi. La solita ...

Salvini convoca le parti sociali Sulla manovra | Ira di Conte : "Una scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Concentrati Sulla manovra - non cedere alle provocazioni. La linea di Salvini : Non cedere a quelle che vengono considerate come “provocazioni” dei 5 stelle ma anche del Pd e delle forze di opposizione, in merito all’inchiesta sui presunti finanziamenti russi; mantenere la barra dritta, Concentrati sul lavoro e sui problemi della “vita reale”. E’ questo l’input che Matteo Salvini ha dato ai suoi in queste ore, riporta l’Agi. Dopo il weekend lontano da Roma con i comizi in ...

I sindacati delusi dall'incontro con Di Maio su Alitalia. Conte apre a un percorso condiviso Sulla manovra : Per ora solo parole. Non è poco di questi tempi, ma ancora non abbastanza. Il confronto tra sindacati e governo in un torrido pomeriggio di inizio luglio, dedicato prima al futuro di Alitalia e poi, più in generale, ai temi del lavoro e della prossima manovra, non ha eccitato gli animi. Se, però, sul dossier della ex compagnia di bandiera il vicepremier, Luigi Di Maio, ha lasciato quasi infastiditi i tre leader sindacali ...

Di Maio : basta giocare a nascondino Sulla manovra - spiegare a italiani flat tax : Roma – “Il tema non e’ se anticipare o meno” la manovra “ma cosa ci mettiamo dentro”, dice Luigi Di Maio arrivando a Taranto. E aggiunge: “Ho sentito il viceministro Garavaglia dire che non rivela le coperture della flat tax se no Di Maio gliele ruba. Ecco, non e’ il caso di giocare a nascondino con 15 miliardi di euro con cui fare la flat tax anche perche’ non lo devono dire a di Maio ma a ...

Governo - Conte : “All’Italia serve una manovra ‘contiana’ - non altro”. E Sulla lettera a UE : “Messaggio politico” : “L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il Governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un Contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel ...

Governo - Conte : ‘Ottimista Sulla manovra - ridurremo debito con entrate non stimate Non vogliamo prove muscolari con l’Ue’ : “Il primo incontro di lunedì sera è servito a guardarci negli occhi, era tempo che non lo facevamo. C’è stato un clima di ritrovata fiducia, sereno, di dialogo e oggi ci siamo ritrovati per una riunione economica, chiesta da me, per iniziare a impostare la manovra economica”. Giuseppe Conte si dice “ottimista” circa il rilancio dell’azione di Governo seguito all’ultimatum lanciato il 3 giugno a Matteo ...

Approvato in Cdm il decreto Sicurezza bis. Conte : "Domani vertice Sulla manovra" : Il Consiglio dei ministri ha Approvato il decreto legge Sicurezza bis. Lo rendono noto fonti di governo.A quanto si apprende, nel testo del decreto Sicurezza bis Approvato dal cdm non ci sarà nessuna multa per i salvataggi in mare o per numero di uomini.È prevista, come ha specificato Matteo Salvini nella conferenza stampa, la sanzione solo per la nave che decide di avvicinarsi alla costa, nonostante sia stata ...

Attesa per il vertice di governo - tensione Sulla Manovra. Salvini : «Io non la tiro in lungo» : Attesa per il vertice tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, previsto stasera. Sfidare Bruxelles sulla procedura d'infrazione, dice il premier, può fare male all'Italia e...