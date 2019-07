Pillars of Eternity arriva su Nintendo Switch ad agosto con la Complete Edition

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 26 luglio 2019)of, gioco sviluppato da Obsidian, si prepara ad approdare su. Il successore spirituale della serie Baldur's Gate e Icewind Dale uscirà suleShop in Europa l'8ofincluderà tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati in precedenza dalla versione per PC, inclusi tutti i DLC e le espansioni in un unico pacchetto. L'edizione completa di questo gioiello è già stata pubblicata precedentemente per PS4 e Xbox One nel 2017."Paradox rinnova il suo impegno con i fan di tutto il mondo, indipendentemente da dove e come giocano", ha dichiarato Johan Sjöberg, CPO dell'editore Paradox Interactive dopo l'annuncio delle versioni console nel 2017. "Esperienze come quelle contenute inofdefiniscono la nostra azienda che vuole creare giochi che possano essere ripresi in mano moltissime volte. Tutti dovrebbero ...

Eurogamer_it : #PillarsofEternityCompleteEdition arriva su #NintendoSwitch ad agosto. - IGNitalia : Pillars of Eternity Complete Edition: annunciato l'arrivo anche su Nintendo Switch - BadGamesit : #PillarsofEternity: Complete Edition, il trailer e la data della versione Nintendo Switch -