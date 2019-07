Non solo Intel | tutte le più importanti acquisizioni di Apple

Fonte : wired

(Di venerdì 26 luglio 2019) (foto: Colorware) Nella storia delleda parte didi altre società si contano oltre 100 nomi dal 2 marzo del 1988 alle scorse ore. La prima documentata è stata quella di Network Innovations (che si occupava di software) a dodici anni dalla fondazione, mentre l’ultima è quella relativa alla maggioranza delle tecnologie e brevetti (e 2200 dipendenti) per i modem per smartphone di, per una cifra di circa un miliardo di dollari. Quali sono stati gli acquisti più cari e significativi della storia del colosso di Cupertino?iniziò ad accorpare altre società nel 1988 con l’intento di puntare su realtà giovani e con prospettiva di crescita facendo sue Styleware (molto importante per lo sviluppo di programmi proprietari storici), Nashoba System e Coral Software (l’anno dopo) nel segmento dei software per computer e Orion Network Systems per i ...

matteorenzi : Un anno dopo ricordo Sergio #Marchionne come un grande italiano. E lo ricordo con le sue parole su una nuova stagio… - matteosalvinimi : Non solo #Bibbiano: entro l’estate verrà approvata la proposta della Lega per una commissione d’inchiesta sulle cas… - GassmanGassmann : Un paese dove una persona sottrae milioni di euro allo stato,viene condannato a svariati anni di reclusione e esce… -