Multa bestemmia per strada | importo e dove avviene la sanzione

In un comune Veneto - Multa di 400 euro a chi bestemmia in pubblico : multa di 400 euro se si viene sorpresi a bestemmiare “contro le divinità di qualsiasi credo o religione” in un luogo pubblico. Lo stabilisce il nuovo regolamento di polizia urbana adottato dal comune di Saonara, un piccolo centro in provincia di Padova. La “stretta” sul turpiloquio - scrivono alcuni quotidiani locali - è stata decisa dall’amministrazione, guidata dal sindaco Walter Stefan, e definisce ...

Multato dai vigili bestemmia e prende un’altra Multa : Lascia l’auto in un posteggio destinato al carico e scarico merci ma lo fa per troppo tempo rispetto a quello consentito. Così, per un triestino che si trovava in piazza della Borsa, è scattata la multa. Quando l’uomo è tornato a prendere la macchina e ha visto la multa non l’ha presa bene e ha bestemmiato. Cosa che, secondo quanto riporta Il Piccolo, ha spinto i vigili urbani a fare un’altra multa all’uomo, ...