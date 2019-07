Lo sciopero del settore aereo di oggi | le cose da sapere

sciopero di piloti e assistenti di volo Alitalia del 26 luglio differito al 6 settembre : Buone notizie per i vacanzieri. Lo Sciopero di piloti e assistenti di volo Alitalia, proclamato da Anpac, Anpav e Anp,

24 luglio : sciopero dei trasporti - i fatti e le notizie del giorno : Oggi mercoledì 24 luglio 2019 il giorno numero 205 del 2019. Quella di oggi sarà però un giornata da bollino roso sia per il caldo torrido che raggiungerà il suo picco massimo della nuova ondata di calore sia per lo sciopero del trasporto che riguarderà autobus urbani ed extraurbani, treni e anche traghetti.Continua a leggere

sciopero - oggi bus e treni a rischio : tutti gli orari. Stop Alitalia del 26 ridotto a 4 ore : Fumata nera dall'incontro al ministero dei Trasporti, seguito dall'appello del Garante degli scioperi. Lo Sciopero generale dei trasporti (da bus e metro a treni e traghetti) di oggi e del...

I sindacati confermano lo sciopero dei trasporti del 24 luglio : I sindacati rispondono con un secco no alla richiesta avanzata dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che al tavolo sui trasporti ha chiesto di sospendere lo sciopero generale previsto in tutta Italia per il 24 e 26 luglio. La richiesta arriva dopo l'incendio doloso che ieri ha praticam

sciopero treni e aerei del 24 e 26 luglio : anche i taxi interessati alla mobilitazione : Sciopero dei trasporti nel caos nei prossimi giorni, infatti secondo il programma annunciato dalle categorie interessate alla mobilitazione il prossimo 24 e 26 luglio ci saranno molti disagi per chi dovrà mettersi in viaggio. Giorni difficili si annunciano non solo per chi ha programmato la propria partenza in treno ma anche per coloro che dovranno spostarsi in aereo o via mare. anche i taxi saranno interessati allo Sciopero e gran parte del ...

Da questa mattina in Lombardia è in corso uno sciopero del servizio ferroviario regionale : Da questa mattina in Lombardia è in corso uno sciopero dei dipendenti di Trenord, l’azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale. Lo sciopero, organizzato dal sindacato OR.S.A., è iniziato alle 3 della mattina di domenica e continuerà fino alle 2

Alitalia - lunedì si chiude : contri i piani della newco arriva già il primo sciopero : Uno sciopero di 24 ore è stato indetto dal sindacato Usb per il 26 luglio dopo le indiscrezioni sul nuovo piano industriale...

Ex Ilva - proseguono le ricerche dell’operaio disperso : Procura di Taranto apre un’inchiesta - lavoratori in sciopero : Risulta ancora disperso in mare Mimmo Massaro, l’operaio di 40 anni dell’ex Ilva che mercoledì stava lavorando a bordo della gru caduta in acqua a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla città di Taranto. Secondo quanto ricostruito dalla capitaneria di porto e dalla guardia costiera, “la forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si ...

Lo sciopero del trasporto pubblico di Milano - giovedì 11 luglio : Durerà dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 fino al termine del servizio: ma negli ultimi anni l'adesione a questi scioperi è stata molto bassa

Nazanin Zaghari-Ratcliffe in carcere in Iran. Uno sciopero della fame riaccende la speranza : Nazanin Zaghari Ratcliffe, la anglo-iraniana detenuta nel carcere di Evin in Iran, ha interrotto lo sciopero della fame lo sabato scorso 28 giugno e di conseguenza anche suo marito Richard Ratcliffe che era in sciopero congiunto con lei. Richard Ratcliffe, cittadino britannico, si era accampato fuori dall’ambasciata iraniana a Londra per chiedere la liberazione di sua moglie, arrestata a Teheran nell’aprile del 2016. A fargli compagnia in ...

sciopero treni e aerei luglio 2019 : date e motivi della protesta : Previste due mobilitazioni sindacali per fine luglio nel settore trasporti. Ad annunciarle i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: interessata la mobilità locale e autostradale ma anche treni e aerei. In realtà, il prossimo 24 luglio, oltre al trasporto pubblico locale, ferroviario (settore merci e logistica compreso) si fermeranno anche taxi e autonoleggi. Inoltre, il blocco riguarderà anche i porti e in generale il trasporto marittimo. ...

Il 24 luglio ci sarà uno sciopero nazionale del trasporto pubblico - il 26 luglio uno sciopero del trasporto aereo : Il 24 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto pubblico locale e nazionale (escluso il settore aereo), mentre il 26 luglio ci sarà uno sciopero del trasporto aereo. Lo hanno annunciato mercoledì i segretari di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti,

Coppa d’Africa - allarme rientrato per lo Zimbabwe : nessuno sciopero - la nota della federazione : allarme rientrato. Nessun problema per quanto riguarda la disputa della gara inaugurale di Coppa d’Africa di questa sera tra Egitto e Zimbabwe, nelle ultime ore a rischio per via di una presunta minaccia di sciopero dei calciatori dello Zimbabwe. Clamoroso in Coppa d’Africa: i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare! A tal proposito, la federazione dello stato africano ha subito diramato una nota smentendo tutte queste ...