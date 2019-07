Tra Simone Coccia e Lucia Bramieri è di nuovo amore?

“Pezzopane Tradita!”. Simone Colaiuta beccato con lei : la foto ‘incriminata’ con la vip : In questi giorni Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono stati in vacanza in Abruzzo, terra natale della senatrice del Partito Democratico nonché ex presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010. L’ex concorrente del Grande Fratello 15 ha condiviso alcune foto della loro vacanza con i suoi follower su Instagram e come sempre la coppia ha fatto il pieno di like e commenti. I due stanno insieme da ormai 5 anni e nel salotto di ...

“RiTratto” - Sara Galimberti incide una cover di Franco Simone : E’ disponibile in digital download e su tutte le principali piattaforme streaming “Ritratto”, canzone che segna il ritorno sulla scena musicale della cantautrice Sara Galimberti. “Ritratto”, cover del brano omonimo di Franco Simone in gara al Festival di Sanremo nel 1985, è contenuto all’interno della compilation “Papik presents: Cocktail Italy vol. 2” (etichetta Irma La Douce), fortunata serie di rielaborazioni di brani italiani degli anni ...

Simone Coccia Trapianto di capelli : quanto ha speso e cosa c’enTra Clooney : Quanti soldi ha speso Simone Coccia per il trapianto di capelli e dove lo ha fatto Simone Coccia Colaiuta si è sottoposto al trapianto di capelli. Una scelta dettata dalla voglia di sentirsi più bello e più sicuro dopo un periodo di grande instabilità. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha deciso di eseguire l’operazione a […] L'articolo Simone Coccia trapianto di capelli: quanto ha speso e cosa c’entra Clooney proviene da ...

La Tragedia di Alessio e Simone - le riflessioni della Cna di Vittoria : La Cna comunale di Vittoria interviene sulla tragedia di Alessio e Simone. A Vittoria non c’è solo un problema di ordine pubblico

Basket : Simone Fontecchio si Trasferisce a Reggio Emilia dopo l’ultima stagione a Milano : dopo la conclusione del rapporto con l’Olimpia Milano e il naufragio delle trattative con la Virtus Bologna, Simone Fontecchio trova alla fine casa in quel di Reggio Emilia, sotto la guida di coach Maurizio Buscaglia. La formazione Emiliana, attualmente in larga fase di costruzione, punta dunque sul rilancio di un giocatore che in terra meneghina ha trovato poco spazio, finendo prima in prestito a Cremona e poi sempre più lontan nelle ...

La morte sua e di Alessio una sTrage! Cuginetti falciati a Vittoria - folla al funerale di Simone : Commozione a Vittoria per il funerale di Simone D'Antonio, l'11enne travolto da un suv sull'uscio di casa a Vittoria e morto tre giorni dopo all'ospedale di Messina, dove i medici avevano tentato tutto il possibile pur di salvarlo, anche l'amputazione delle gambe. La notizia della morte del bambino è stata diffusa domenica scorsa alla fine delle esequie di Alessio, il cuginetto che era con lui al momento dell'incidente e che era deceduto quasi ...

Cuginetti Travolti dal Suv - eseguita l’autopsia sul corpo di Simone. Domani i funerali : Per i risultati bisognerà attendere comunque qualche giorno; secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stato l’insorgere di una grave infezione a causare il decesso del piccolo, travolto come il cuginetto dal Suv guidato da Rosario Greco. Alle esequie, in programma Domani, ci sarà anche Di Maio.Continua a leggere

Riforma codice della sTrada - Simone Baldelli (Fi) : “Cittadini penalizzati dalla lobby delle multe” : La Riforma del codice della strada, approvata in commissione Trasporti alla Camera, non piace al deputato di Forza Italia Simone Baldelli. Intervistato da Fanpage.it spiega perché, a suo giudizio, questo provvedimento penalizzi i cittadini e li esponga a maggiori rischi. Baldelli mette sotto accusa la maggioranza M5s-Lega, parlando di "lobby trasversale delle multe".Continua a leggere

Cuginetti Travolti a Vittoria - resta in carcere il killer di Alessio e Simone : arresto convalidato : Rosario Greco, il 37enne che a bordo del suo suv ha falciato i due Cuginetti di 11 anni, Alessio e Simone, uccidendoli, resterà in carcere. L'uomo è accusato di duplice omicidio stradale aggravato perché sotto effetto di alcool e droga, omissione di soccorso e porto d'armi atte a offendere. Intanto, sta tornando a Vittoria la salma di Simone, che sarà sottoposta ad autopsia nei prossimi giorni.Continua a leggere

Travolti dal Suv - muore anche Simone. Tremila ai funerali di Alessio - il papà : «Lascio Vittoria - ma voglio giustizia» : La bara bianca stracolma di rose aveva appena fatto il suo ingresso in una chiesa gremita a Vittoria (Rg). Erano arrivate oltre Tremila persone per dare l'ultimo saluto in lacrime e rendere...

Vittoria - rienTrata la salma di Simone - oggi l'autopsia : Sarà eseguita oggi pomeriggio l'autopsia sul corpo del piccolo Simone D’Antonio, il bimbo di 12 anni travolto ed ucciso giovedì sera da un Suv

Un doppio choc per la città di Vittoria, una giornata di lacrime e disperazione. Ieri, mentre nel comune del ragusano erano in corso i funerali di Alessio D'Antonio,12 anni, investito e ucciso da Rosario Greco, 37 anni, pregiudicato che era alla guida di un Suv sotto l'effetto di alcol e droga, è arrivata anche la notizia della morte del cuginetto Simone di 11 anni.

