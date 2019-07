Instagram | Hopper HQ stila la classifica dei piu pagati | in Italia Chiara Ferragni e Fedez

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Quanto guadagnano gli influencer per pubblicizzare abbigliamento o make-up su? A rispondere a questa domanda è statoHQ, un programma che è in grado di organizzare e pubblicare in automatico post sui social. In cima a questa particolare lista c'è l'americana Kylie Jenner, con un incasso di circa un milione e 300 mila dollari per ogni foto postata. L'na più pagata, invece, è: la fashion blogger incassa quasi 60mila dollari per un solo scatto nel quale sponsorizza qualche brand. I 'Paperoni' di: la più ricca è Kylie Jenner È unamolto particolare quella che hatoHQ. Il programma capace di pubblicare autonomamente qualcosa su, ha svelato quanto incassano gli influencer più famosi nel postare un solo scatto promozionale sul loro profilo. La star del web più pagata per posare con indosso abiti o trucchi ...

